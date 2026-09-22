Candidato ao Senado por São Paulo pelo PSTU, Weller Gonçalves defende a estatização da Avibras, em Jacareí, e a reestatização de empresas consideradas estratégicas para o país.
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Em entrevista ao OVALE, o sindicalista, que é presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, afirmou que a empresa de defesa deve permanecer sob controle nacional.
A posição é defendida pelo sindicato desde a crise que levou à paralisação da fábrica e à greve dos trabalhadores, encerrada em março deste ano após 1.280 dias.
Segundo Weller, a mobilização dos metalúrgicos ultrapassou as reivindicações trabalhistas e envolveu também o debate sobre a soberania nacional e o setor de defesa.
Ele afirma que o sindicato participou da construção de um plano alternativo de recuperação judicial e critica o governo federal por não assumir o controle da Avibras.
Em julho, durante uma visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à fábrica, a entidade entregou um documento defendendo a estatização da empresa e de outras companhias estratégicas do setor, além da reestatização da Embraer.
Weller também questiona a mudança de controle da Avibras para a Globe Investimentos, ligada aos empresários Joesley e Wesley Batista, operação que recebeu aval da Superintendência-Geral do Cade em setembro.
Para o candidato, a prioridade deveria ser manter a empresa sob controle estatal e dos trabalhadores, e não nas mãos de grupos privados, sejam nacionais ou estrangeiros.
A Avibras voltou a operar em maio, após anos de crise, mas o sindicato mantém a defesa da estatização e cobra do governo federal medidas para garantir investimentos e a continuidade da empresa.