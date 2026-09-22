Candidato ao Senado por São Paulo pelo PSTU, Weller Gonçalves defende a estatização da Avibras, em Jacareí, e a reestatização de empresas consideradas estratégicas para o país.

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Em entrevista ao OVALE, o sindicalista, que é presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, afirmou que a empresa de defesa deve permanecer sob controle nacional.