A Prefeitura de Jacareí deu início a um importante trabalho de drenagem nas ruas Dr. Lúcio Malta, Ramira Cabral e Sargento Acrísio Santana, no centro da cidade, com o objetivo de gerar segurança, prevenção contra enchentes e oferecer mais conforto e bem-estar para a população. A obra será acompanhada da transformação da Rua Acrísio Santana no primeiro calçadão do município.
A iniciativa é realizada depois de o município identificar a necessidade de melhorias em uma das regiões mais utilizadas da região central. Os trabalhos irão promover benefícios significativos para a economia do comércio, além de resultarem em um ambiente mais bonito e acessível.
Plano de Ação
A primeira fase do trabalho consiste na substituição da rede de esgoto do SAAE nas três vias. A operação está sendo realizada por meio do Método Não Destrutivo, que usa furos pequenos para acessar o subsolo, com o objetivo de minimizar os impactos aos comerciantes.
Já com o fim do trabalho do SAAE, a empresa contratada pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano dá início ao serviço de drenagem com duas frentes de trabalho simultâneas: uma na Rua Lúcio Malta e outra na Rua Acrísio Santana. Ao término das obras na Lúcio Malta, tem início a drenagem na Ramira Cabral. Na Rua Acrísio Santana, o trabalho deve se estender até a conclusão do calçadão que irá permitir a livre circulação de pedestres no local.
O projeto completo também inclui revitalização das áreas, remodelação de calçadas, melhoria de acessibilidade e arborização das vias.
Interdições
Para o trabalho de drenagem, foi necessária a interdição de trecho da Rua Lúcio Malta, entre a Rua Amin Esper e a Rua Srg. Acrísio Santana. O trânsito local é permitido com o objetivo de garantir o acesso a estabelecimentos, imóveis e operações de carga e descarga, por exemplo.
Todo o processo está sinalizado e acompanhado por agentes de mobilidade urbana. Confira abaixo as mudanças temporárias no trânsito para melhor circulação de veículos:
- Desvio principal: os motoristas que trafegam pela Rua Bernardino de Campos com o objetivo de seguir para a Rua Lúcio Malta serão orientados a acessar a Av. Davi Lino, realizando o retorno antes do Parque da Cidade e, posteriormente, acessando a Rua Miguel Ésper, seguindo em frente até a Rua Miguel Leite do Amparo. A recomendação é que os condutores utilizem também a Avenida Nove Julho como rota alternativa.
- Mudança na Amin Ésper: ao deixar a Rua Miguel Leite do Amparo, os motoristas deverão acessar a Rua Amin Ésper (ao lado do Mercadão), que terá o sentido de circulação invertido durante o período da interdição. O semáforo existente no cruzamento da Rua Miguel Leite do Amparo com a Rua Amin Ésper será desligado, tendo em vista a alteração temporária da configuração viária. A alteração irá permitir o retorno dos veículos para a Rua Dr. Lúcio Malta (em área sem interdição) e também o acesso para a Rua Coronel Carlos Porto.
- Circulação local: a liberação para trânsito local na Rua Dr. Lúcio Malta será operada em sentido duplo, permitindo a entrada e saída pelo mesmo ponto de acesso, no cruzamento com a Av. Senador Joaquim Miguel, na esquina do Banco do Brasil.