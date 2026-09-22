A Prefeitura de Jacareí deu início a um importante trabalho de drenagem nas ruas Dr. Lúcio Malta, Ramira Cabral e Sargento Acrísio Santana, no centro da cidade, com o objetivo de gerar segurança, prevenção contra enchentes e oferecer mais conforto e bem-estar para a população. A obra será acompanhada da transformação da Rua Acrísio Santana no primeiro calçadão do município.

A iniciativa é realizada depois de o município identificar a necessidade de melhorias em uma das regiões mais utilizadas da região central. Os trabalhos irão promover benefícios significativos para a economia do comércio, além de resultarem em um ambiente mais bonito e acessível.

Plano de Ação

A primeira fase do trabalho consiste na substituição da rede de esgoto do SAAE nas três vias. A operação está sendo realizada por meio do Método Não Destrutivo, que usa furos pequenos para acessar o subsolo, com o objetivo de minimizar os impactos aos comerciantes.

Já com o fim do trabalho do SAAE, a empresa contratada pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano dá início ao serviço de drenagem com duas frentes de trabalho simultâneas: uma na Rua Lúcio Malta e outra na Rua Acrísio Santana. Ao término das obras na Lúcio Malta, tem início a drenagem na Ramira Cabral. Na Rua Acrísio Santana, o trabalho deve se estender até a conclusão do calçadão que irá permitir a livre circulação de pedestres no local.

O projeto completo também inclui revitalização das áreas, remodelação de calçadas, melhoria de acessibilidade e arborização das vias.

Interdições

Para o trabalho de drenagem, foi necessária a interdição de trecho da Rua Lúcio Malta, entre a Rua Amin Esper e a Rua Srg. Acrísio Santana. O trânsito local é permitido com o objetivo de garantir o acesso a estabelecimentos, imóveis e operações de carga e descarga, por exemplo.

Todo o processo está sinalizado e acompanhado por agentes de mobilidade urbana. Confira abaixo as mudanças temporárias no trânsito para melhor circulação de veículos: