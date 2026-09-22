O primeiro jogo do São José contra o Noroeste na semifinal da Copa Paulista será neste domingo (27), a partir das 10h, no estádio Alfredo Castilho, em Bauru. O jogo de volta, no estádio Martins Pereira, será no dia 3 de outubro, um sábado, a partir das 19h.

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Como tem melhor campanha, a Águia do Vale terá o direito de decidir em casa. No momento, o time da região, sob comando do técnico Wilson Junior, está a dois jogos de voltar ao cenário nacional do ano que vem.