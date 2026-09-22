O Centro de São José dos Campos está ganhando novos espaços para convivência, lazer e encontro. Como parte do programa Urbaniza Centro, a Prefeitura iniciou uma nova etapa de requalificação da região, com a revitalização das praças do Sapo, Kennedy e Maurício Cury.

Localizadas no eixo da Avenida João Guilhermino com a Rua Floriano Peixoto, as três praças serão repaginadas para oferecer mais acessibilidade, segurança, iluminação, áreas verdes e conforto para moradores e visitantes. A ordem de serviço para o início das obras já foi assinada, e a previsão é de conclusão em 240 dias.

Mais do que renovar estruturas, a proposta do Urbaniza Centro é devolver vida aos espaços públicos e fortalecer a relação das pessoas com a região central. Com ambientes mais agradáveis e acessíveis, as praças passam a ser novamente pontos de encontro, convivência e pertencimento.

Três praças, novas experiências

Na tradicional Praça do Sapo, a transformação vai preservar as características que fazem do espaço um dos pontos conhecidos do Centro. A fonte, um dos principais símbolos da praça, será revitalizada e voltará a ter suas características originais, com recuperação da bacia de mármore, dos elementos decorativos e dos azulejos. O espaço também ganhará novos bancos, lixeiras, piso acessível, iluminação de LED e um jardim vertical.

Na Praça Kennedy, a prioridade será tornar o espaço mais acessível, seguro e integrado. O projeto prevê piso tátil em toda a extensão das calçadas, renovação dos pavimentos, novos bancos e lixeiras e uma nova proposta de iluminação. Um dos destaques será a iluminação da palmeira-imperial, que ganhará protagonismo e se tornará um marco visual da praça durante a noite.

Já a Praça Maurício Cury, que abriga a estação central da Linha Verde, receberá uma nova área central de convivência. O espaço terá um palco ornamentado com uma rosácea de pedras portuguesas, além de novos bancos, paisagismo, piso acessível e iluminação aprimorada, criando um ambiente mais convidativo para moradores e visitantes.

Um Centro mais vivo e acolhedor

A revitalização das três praças faz parte de um conjunto de ações do Urbaniza Centro, programa criado para estimular o uso dos espaços públicos, ampliar a sensação de segurança e tornar o Centro mais atrativo para quem vive, trabalha ou visita São José dos Campos.

Com investimento previsto de mais de R$ 500 milhões, o programa já promoveu ações como o enterramento dos cabos de energia da Rua 15 de Novembro, a reforma do Museu Municipal, a criação de parklets, a ampliação do Circuito Cultural Central, a implantação de lixeiras subterrâneas e a reforma de outras praças da região.

A nova etapa reforça uma transformação que acontece de forma integrada: qualificar o espaço urbano para aproximar as pessoas do Centro e fazer da região um lugar cada vez mais agradável para circular, permanecer e conviver.

Com as intervenções, espaços que fazem parte da história de São José ganham novos usos e condições para continuar fazendo parte do cotidiano da cidade, agora com mais acessibilidade, conforto, segurança e vida.