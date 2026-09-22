Diante das previsões de um verão marcado pela influência do fenômeno El Niño, associado ao aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos mesmo antes da chegada da estação, a distribuidora de energia elétrica EDP antecipou a execução do Plano Verão 2026/2027.

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Segundo a empresa, a iniciativa reúne uma série de ações preventivas, reforço operacional e investimentos em tecnologias para fortalecer a resiliência da rede elétrica e garantir maior agilidade no atendimento para os mais de 2,2 milhões de clientes atendidos pela concessionária.