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ENERGIA

Em São José, EDP lança Plano Verão e reforça rede elétrica em SP

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 6 min
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Divulgação/EDP
Plano foi lançado no COI (Centro de Operação Integrado) da EDP, em São José
Plano foi lançado no COI (Centro de Operação Integrado) da EDP, em São José

Diante das previsões de um verão marcado pela influência do fenômeno El Niño, associado ao aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos mesmo antes da chegada da estação, a distribuidora de energia elétrica EDP antecipou a execução do Plano Verão 2026/2027.

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Segundo a empresa, a iniciativa reúne uma série de ações preventivas, reforço operacional e investimentos em tecnologias para fortalecer a resiliência da rede elétrica e garantir maior agilidade no atendimento para os mais de 2,2 milhões de clientes atendidos pela concessionária. 

O plano foi lançado nesta terça-feira (22), no COI (Centro de Operação Integrado) da EDP, em São José dos Campos. O evento contou com a presença do diretor-presidente de distribuição da EDP, Dyogenes Rosi, da supervisora da consultoria meteorológica da Climatempo, Ana Clara Marques, entre outras autoridades.

Durante o encontro, foram apresentadas as perspectivas climáticas para os próximos meses e o conjunto de ações da companhia para o período.

O Plano Verão da EDP reúne estratégias voltadas à prevenção, monitoramento e resposta rápida a ocorrências provocadas por eventos climáticos severos.

Entre as medidas estão o acompanhamento meteorológico antecipado e em tempo real, que permite a mobilização estratégica de equipes e recursos, treinamento de pessoas, realização de simulados e o reforço da atuação integrada com órgãos como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e prefeituras.

O objetivo é reduzir impactos aos clientes, garantindo maior segurança e continuidade do fornecimento de energia em situações adversas.

“O cenário climático exige planejamento, preparação e capacidade de adaptação, principalmente, diante da perspectiva de um verão influenciado por um El Niño de forte intensidade. Com isso, a EDP reforça seu compromisso em manter o sistema elétrico cada vez mais resiliente e robusto. Estamos investindo em tecnologia, modernização da rede, capacitação de equipes e ações preventivas em toda a área de concessão para garantir um fornecimento de energia mais seguro, confiável e de qualidade para a população”, disse Rosi.

Tecnologia e agilidade no atendimento

A estratégia da concessionária passa por um conjunto de investimentos em inovação e digitalização da rede que vem sendo reforçada ao longo dos anos. Atualmente, cerca de 80% dos clientes da EDP na área de concessão já são atendidos pela tecnologia self-healing, sistema que identifica automaticamente falhas, isola os trechos afetados e restabelece o fornecimento em poucos segundos para consumidores atendidos por circuitos alternativos.

Trata-se de um aumento comparado há oito anos, em que cerca de 10% dos clientes eram atendidos pela tecnologia. A ampliação da automação da rede e a instalação de religadores permite reduzir significativamente o tempo de interrupção e acelerar a recomposição do sistema elétrico após ocorrências.

Outro destaque é o aprimoramento da tecnologia utilizada no COI da concessionária, com a implantação do Advanced Distribution Management System (ADMS) ocorrida em julho deste ano, antecipando o período chuvoso.

A nova plataforma integra o monitoramento, o controle e a operação da rede de distribuição em um ambiente único, tornando mais ágil a identificação de ocorrências e a tomada de decisões operacionais.

A ferramenta fortalece a capacidade de identificar situações que possam afetar o fornecimento de energia e proporciona mais agilidade na gestão dos atendimentos durante as ocorrências. 

O fortalecimento de tecnologias e infraestrutura está inserido em ciclo de investimentos da companhia. Entre 2025 e 2030, a EDP prevê investir R$ 5 bilhões em nas cidades de sua atuação em São Paulo, em projetos de expansão, modernização e digitalização da rede elétrica, aporte cerca de 30% maior que o ciclo anterior, entre 2019 e 2024.

Atualmente, a distribuidora opera 86 subestações nos 28 municípios, garantindo confiabilidade e qualidade no atendimento à população.

Para além da rede elétrica, a empresa conta com uma rede própria de telecomunicações que cobre 100% da área de concessão, assegurando comunicação estável e eficiente entre o centro de operação e os equipamentos instalados em campo.

Essa infraestrutura fortalece a confiabilidade do sistema elétrico, permitindo o controle em tempo real de subestações, religadores e outros dispositivos automáticos.

Operação reforçada

A preparação para o período chuvoso começa na prevenção e um dos principais desafios para a manutenção do fornecimento de energia durante temporais é o impacto da vegetação sobre às redes elétricas, com a projeção de galhos e árvores sobre a fiação e equipamentos, durante as tempestades com fortes ventos.

Para reduzir esse risco, a EDP realiza um trabalho preventivo de manejo da vegetação que se encontra sobre às redes de distribuição de energia. Entre janeiro e agosto deste ano, a concessionária realizou mais de 137 mil podas de galhos e árvores, e a limpeza de 113 mil m² de faixa de vegetação, como bambus e cerca vivas, com impacto na fiação e equipamentos das cidades de sua área de atuação.

Os serviços são realizados por equipes especializadas, seguindo critérios técnicos e ambientais, e contam com o apoio das prefeituras, parceria que contribui para aumentar a segurança da população e a confiabilidade do sistema elétrico.

Além disso, a companhia investe em redes mais protegidas em localidades mapeadas com maior densidade de vegetação, com a implantação e substituição de cabos comuns por equipamentos com tecnologia que garantem maior resistência ao impacto das árvores. Somente entre janeiro e agosto deste ano foram instalados 313 km de redes protegidas.  

Segundo a EDP, uma parte fundamental do planejamento da operação é a análise de dados baseada no monitoramento permanente das condições meteorológicas. Com o suporte de serviços especializados de previsão do tempo, a companhia acompanha diariamente os cenários climáticos e antecipa o posicionamento de equipes, veículos e equipamentos para as regiões com maior probabilidade de serem impactadas.

Para o enfrentamento dos eventos climáticos, a EDP disse que reforçou sua estrutura operacional e ampliou o número de equipes preparadas para atuar em campo. A empresa informou que os profissionais “possuem capacitação multidisciplinar, o que proporciona maior flexibilidade e agilidade no atendimento das ocorrências”.

Em situações mais críticas, a companhia também pode realocar técnicos de outras regionais para as áreas mais afetadas. A estratégia inclui ainda bases avançadas de apoio e pontos de saída de equipes distribuídos em locais estratégicos da área de concessão. A medida reduz o tempo de deslocamento e aumenta a rapidez na resposta às ocorrências.

Em cenários de maior severidade, a distribuidora tem capacidade de ampliar em mais de sete vezes sua estrutura operacional, com a mobilização de equipes e recursos adicionais para reforçar o atendimento às regiões atingidas.

Nesses casos, a atuação segue um plano de priorização que direciona os esforços para ocorrências envolvendo hospitais, unidades de saúde, serviços de segurança pública, escolas, creches, instituições de longa permanência para idosos e situações que representem risco à vida.

Também recebem atendimento prioritário os clientes cadastrados como dependentes de equipamentos elétricos essenciais para a sobrevivência. O modelo opera com diferentes níveis de criticidade, permitindo que a mobilização de recursos seja ajustada de acordo com a gravidade de cada situação.

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