O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) iniciou nesta terça-feira (22) a investigação sobre a queda do helicóptero que matou o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, e outras quatro pessoas em Urubici, na Serra Catarinense. A aeronave, de matrícula PP-MGR, foi localizada após desaparecer durante um voo na tarde de segunda-feira (21).
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Investigadores do Cenipa, em Brasília, e do Seripa V (Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), com sede em Canoas (RS), foram acionados para realizar a chamada ação inicial no local do acidente.
O trabalho inclui a coleta e confirmação de dados, a análise dos danos provocados na aeronave e o levantamento de informações que possam ajudar a identificar os fatores que contribuíram para a queda. As condições meteorológicas e os dados relacionados ao voo também deverão fazer parte da apuração.
Helicóptero desapareceu
O helicóptero havia decolado de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim, também em Santa Catarina. Durante a tarde de segunda-feira, a aeronave deixou de aparecer nos sistemas de acompanhamento, dando início à operação de busca.
A localização dos destroços foi confirmada nesta terça-feira pela FAB (Força Aérea Brasileira). Uma aeronave SC-105 Amazonas, do Esquadrão Pelicano, identificou o local e orientou outro helicóptero que participava das buscas e estava mais próximo da região.
O helicóptero H-60 Black Hawk, do Esquadrão Pantera, também permanece empregado na operação. A aeronave SC-105 Amazonas acumulou cerca de 13 horas de voo durante a ocorrência até localizar o helicóptero desaparecido.
As equipes enfrentaram dificuldades para acessar a área onde os destroços foram encontrados, em razão das características do terreno da Serra Catarinense.
Cinco pessoas morreram
Rick estava a bordo acompanhado do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares e do piloto. As cinco pessoas que estavam na aeronave morreram no acidente.
O helicóptero era um Bell 430, fabricado em 2001, modelo com capacidade para até sete passageiros e um piloto.
A investigação do Cenipa busca identificar os possíveis fatores que contribuíram para o acidente e tem como objetivo produzir informações que possam ajudar a evitar novas ocorrências semelhantes.
Segundo o Cenipa, o prazo para conclusão da investigação depende da complexidade do acidente e da necessidade de análise das informações e evidências coletadas durante os trabalhos.
A ocorrência deverá ser disponibilizada posteriormente no Painel SIPAER, plataforma do Cenipa que reúne informações sobre acidentes e incidentes da aviação civil brasileira.