O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) iniciou nesta terça-feira (22) a investigação sobre a queda do helicóptero que matou o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, e outras quatro pessoas em Urubici, na Serra Catarinense. A aeronave, de matrícula PP-MGR, foi localizada após desaparecer durante um voo na tarde de segunda-feira (21).

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Investigadores do Cenipa, em Brasília, e do Seripa V (Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), com sede em Canoas (RS), foram acionados para realizar a chamada ação inicial no local do acidente.