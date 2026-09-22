O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) afirmou, durante passagem por Aparecida nesta terça-feira (22), que pretende transformar o Vale do Paraíba em um dos principais polos de tecnologia e indústria de defesa do Brasil.

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Entre as propostas apresentadas para a região estão a concentração de empresas de tecnologia, a expansão da indústria bélica e de drones e o fortalecimento dos investimentos das Forças Armadas em empresas brasileiras.