"O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Precisamos de parceiros com uma agenda positiva que fomente o desenvolvimento. Diferenças ideológicas não devem ser obstáculo para o diálogo." A frase foi dita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (22), durante a abertura do debate geral da 81ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

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Na tribuna, Lula afirmou que a organização vive, desde 2003, seu momento mais crítico. "A ONU está falhando em uma de suas missões mais elevadas: a de livrar a humanidade do flagelo da guerra. Sua credibilidade nunca esteve tão baixa", disse.