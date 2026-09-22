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ACIDENTE

AGORA: Acidente entre ônibus causa transtorno no centro de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Ônibus ficaram destruídos
Ônibus ficaram destruídos

Um acidente envolvendo dois ônibus foi registrado na manhã desta terça-feira (22), no Terminal Rodoviário, na região central de São José dos Campos.

De acordo com as primeiras informações, um ônibus da Viação Maringá teria avançado sem aguardar a passagem de um veículo da Saens Peña, que já seguia pelo local. Os dois coletivos acabaram colidindo dentro da área do terminal.

Com o impacto, os dois veículos ficaram bastante danificados.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas. As circunstâncias exatas do acidente ainda deverão ser apuradas.

A ocorrência aconteceu no Terminal Rodoviário de São José dos Campos, uma das áreas de maior circulação de ônibus e passageiros na região central da cidade.

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