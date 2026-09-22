Um acidente envolvendo dois ônibus foi registrado na manhã desta terça-feira (22), no Terminal Rodoviário, na região central de São José dos Campos.

De acordo com as primeiras informações, um ônibus da Viação Maringá teria avançado sem aguardar a passagem de um veículo da Saens Peña, que já seguia pelo local. Os dois coletivos acabaram colidindo dentro da área do terminal.

Com o impacto, os dois veículos ficaram bastante danificados.