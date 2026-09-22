Um acidente envolvendo dois ônibus foi registrado na manhã desta terça-feira (22), no Terminal Rodoviário, na região central de São José dos Campos.
De acordo com as primeiras informações, um ônibus da Viação Maringá teria avançado sem aguardar a passagem de um veículo da Saens Peña, que já seguia pelo local. Os dois coletivos acabaram colidindo dentro da área do terminal.
Com o impacto, os dois veículos ficaram bastante danificados.
Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas. As circunstâncias exatas do acidente ainda deverão ser apuradas.
A ocorrência aconteceu no Terminal Rodoviário de São José dos Campos, uma das áreas de maior circulação de ônibus e passageiros na região central da cidade.