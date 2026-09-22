O mercado imobiliário do Vale do Paraíba registrou queda nas vendas e nas locações de imóveis residenciais usados em agosto de 2026. Segundo levantamento do Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo), realizado com profissionais e empresas do setor em 29 cidades da região, as vendas recuaram 9,24% em relação a julho, enquanto os contratos de aluguel tiveram redução de 7,97%.

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Apesar da retração, o perfil das negociações revela uma procura concentrada em imóveis considerados mais funcionais. Nas vendas, os apartamentos passaram a representar 54% das transações, contra 46% de casas. Em julho, o cenário era diferente: as casas haviam respondido por 68% das negociações.