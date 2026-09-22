O Rio Paraíba do Sul poderá ser explorado de perto por moradores e visitantes de São José dos Campos nos dias 26 e 27 de setembro, durante a 11ª edição do Passeio Ecológico Urbanova. A programação terá passeios de barco e caiaque e permitirá observar a paisagem e a biodiversidade às margens do rio.

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Ao longo do trecho percorrido nas edições anteriores, já foram identificadas mais de 30 espécies de aves, além de capivaras e outros animais. A experiência também permite observar, a partir da água, áreas do rio e de suas margens que normalmente passam despercebidas na rotina urbana.