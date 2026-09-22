O Rio Paraíba do Sul poderá ser explorado de perto por moradores e visitantes de São José dos Campos nos dias 26 e 27 de setembro, durante a 11ª edição do Passeio Ecológico Urbanova. A programação terá passeios de barco e caiaque e permitirá observar a paisagem e a biodiversidade às margens do rio.
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Ao longo do trecho percorrido nas edições anteriores, já foram identificadas mais de 30 espécies de aves, além de capivaras e outros animais. A experiência também permite observar, a partir da água, áreas do rio e de suas margens que normalmente passam despercebidas na rotina urbana.
O passeio é realizado pela Davoli Eventos e conta nesta edição com apoio da Artesano Urbanismo, por meio do Instituto Artesano.
Foto de Agnaldo Aragão
O Paraíba do Sul tem importância estratégica para o abastecimento de água de cerca de 30 milhões de pessoas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, incluindo municípios do Vale do Paraíba. Além da função no abastecimento, o rio abriga diferentes espécies de animais e integra a paisagem de cidades da região.
Segundo Mônica Picavea, diretora-presidente do Instituto Artesano, a aproximação da população com o rio pode contribuir para ampliar a percepção sobre a importância ambiental do curso d'água.
“Quando as pessoas navegam pelo rio e veem essa biodiversidade de perto, passam a enxergar o Paraíba do Sul como um patrimônio para conhecer, valorizar e cuidar.”
Passeio pelo Rio Paraíba
As atividades serão realizadas em três horários nos dois dias: às 9h, 11h e 14h. Os participantes devem chegar ao ponto de saída com pelo menos 30 minutos de antecedência.
A saída será na Pirâmide Imóveis, no Urbanova, em São José dos Campos. As inscrições são feitas pela plataforma Sympla.
A programação chega à 11ª edição com a proposta de aproximar moradores do Rio Paraíba do Sul e apresentar aspectos ambientais do trecho que passa pela cidade.
Serviço
11º Passeio Ecológico no Rio Paraíba do Sul
Quando: 26 e 27 de setembro de 2026
Onde: Pirâmide Imóveis, Urbanova, São José dos Campos
Modalidades: barco e caiaque
Horários: 9h, 11h e 14h
Antecedência: chegar 30 minutos antes
Inscrições: Sympla
Informações: @passeioecologicourbanova