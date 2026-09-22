22 de setembro de 2026
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DESAPARECIMENTO

Onde está o Edison? Idoso com Alzheimer está desaparecido em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

A família de Edison Rodrigues de Moraes Filho pede ajuda à população para localizar o idoso de 67 anos, que está desaparecido em São José dos Campos. 

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Morador do Putim, Edison possui diagnóstico de Alzheimer e foi visto pela última vez na cidade.  

Por conta da sua condição de saúde, ele pode estar desorientado, confuso e incapaz de fornecer o próprio endereço ou retornar para casa sozinho. A família reforça que qualquer informação, por menor que pareça, pode fazer a diferença para encontrá-lo.  

Quem tiver informações sobre o paradeiro ou visualizar Edison na região pode entrar em contato imediatamente pelo telefone (12) 98209-5353. 

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