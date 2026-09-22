A família de Edison Rodrigues de Moraes Filho pede ajuda à população para localizar o idoso de 67 anos, que está desaparecido em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Morador do Putim, Edison possui diagnóstico de Alzheimer e foi visto pela última vez na cidade.
Por conta da sua condição de saúde, ele pode estar desorientado, confuso e incapaz de fornecer o próprio endereço ou retornar para casa sozinho. A família reforça que qualquer informação, por menor que pareça, pode fazer a diferença para encontrá-lo.
Quem tiver informações sobre o paradeiro ou visualizar Edison na região pode entrar em contato imediatamente pelo telefone (12) 98209-5353.