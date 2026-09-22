A família de Edison Rodrigues de Moraes Filho pede ajuda à população para localizar o idoso de 67 anos, que está desaparecido em São José dos Campos.

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Morador do Putim, Edison possui diagnóstico de Alzheimer e foi visto pela última vez na cidade.