A Receita Federal libera a partir das 9h desta quarta-feira (23) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de setembro de 2026. No Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, 6.293 restituições serão pagas, totalizando R$ 13,1 milhões.
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O crédito bancário será realizado ao longo do dia 30 de setembro. O lote inclui restituições de declarações do Imposto de Renda de 2026 transmitidas fora do prazo e que tiveram as pendências posteriormente regularizadas pelos contribuintes. Também estão incluídas restituições residuais de exercícios anteriores.
Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, entrar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, selecionar “Consultar minha restituição”.
A página permite fazer uma consulta simplificada ou acessar informações mais detalhadas por meio do extrato de processamento disponível no e-CAC. O serviço também reúne orientações e outros canais de atendimento.
A consulta pode ser feita ainda pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. A ferramenta permite acompanhar a liberação da restituição e verificar a situação cadastral do CPF.
Declaração com pendências
Caso a declaração apresente alguma pendência, o contribuinte pode verificar as informações apontadas pela Receita Federal e, quando necessário, fazer uma declaração retificadora para corrigir os dados.
O pagamento da restituição é feito exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte que apresentou a declaração. As rotinas de segurança da Receita impedem o crédito quando há erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta indicada.
Se houver erro nos dados bancários, é possível solicitar o reagendamento do pagamento pelo Banco do Brasil. O serviço fica disponível por até um ano após a primeira tentativa de crédito.
Reagendamento
O reagendamento pode ser feito pelo portal do Banco do Brasil ou pela Central de Relacionamento, pelos telefones 4004-0001, para capitais, 0800-729-0001, para as demais localidades, e 0800-729-0088, para pessoas com deficiência auditiva.
Para solicitar o reagendamento, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Depois do procedimento, o contribuinte deve aguardar uma nova tentativa de crédito.
Caso o dinheiro não seja resgatado no prazo de um ano, será necessário solicitar a restituição pelo Portal e-CAC, na opção “Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.