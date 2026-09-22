A Receita Federal libera a partir das 9h desta quarta-feira (23) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de setembro de 2026. No Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, 6.293 restituições serão pagas, totalizando R$ 13,1 milhões.

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O crédito bancário será realizado ao longo do dia 30 de setembro. O lote inclui restituições de declarações do Imposto de Renda de 2026 transmitidas fora do prazo e que tiveram as pendências posteriormente regularizadas pelos contribuintes. Também estão incluídas restituições residuais de exercícios anteriores.