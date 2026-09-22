Um jovem de 22 anos foi baleado na noite de segunda-feira (21), no Jardim Pitangueiras, em Caçapava. Ele foi atingido por dois disparos, sendo um na região do rosto e outro no ombro. Um homem, também de 22 anos, apontado como suspeito do ataque, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após tentar fugir pelos telhados de imóveis da região.
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Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h23 após uma denúncia de disparos de arma de fogo. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão e ainda consciente. O jovem conseguiu informar aos agentes quem seria o responsável pelos tiros. O atendimento inicial foi registrado pelas câmeras corporais dos policiais.
A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para a Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município) de Caçapava. O boletim, concluído na madrugada desta terça-feira (22), informa que o jovem permanecia internado. Familiares relataram que ele estava em estado grave e havia passado por cirurgia.
Fuga pelo telhado
Após receber as informações sobre a identidade do suspeito, uma equipe da PM foi até o Jardim Panorama. Conforme o registro policial, os agentes ouviram barulhos que indicavam uma tentativa de fuga pelos telhados das casas vizinhas.
O homem foi localizado sobre um dos telhados e acabou detido. De acordo com o boletim de ocorrência, ele admitiu inicialmente aos policiais ter efetuado os disparos e posteriormente confirmou à Polícia Civil que havia atirado duas vezes contra a vítima.
A arma utilizada no crime também foi localizada. Ainda segundo o registro, o suspeito indicou aos policiais que havia descartado um revólver em um terreno baldio próximo à residência. A arma foi encontrada dentro de um coldre, junto com quatro munições intactas e duas deflagradas.
Investigação
A ocorrência foi registrada inicialmente como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A Polícia Civil requisitou perícia no revólver, exame residuográfico e exame de corpo de delito na vítima.
O telefone celular do investigado também foi apreendido. As câmeras corporais utilizadas pelos policiais, o prontuário médico da vítima e os demais elementos coletados deverão ser analisados durante a investigação.
A Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante e não arbitrou fiança na delegacia. Também foi solicitada à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva. A decisão sobre a manutenção da prisão cabe ao Poder Judiciário.
O boletim de ocorrência registra a versão apresentada pelo suspeito sobre a motivação do ataque, mas essa informação ainda será apurada pela Polícia Civil.