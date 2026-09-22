Um jovem de 22 anos foi baleado na noite de segunda-feira (21), no Jardim Pitangueiras, em Caçapava. Ele foi atingido por dois disparos, sendo um na região do rosto e outro no ombro. Um homem, também de 22 anos, apontado como suspeito do ataque, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após tentar fugir pelos telhados de imóveis da região.

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Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h23 após uma denúncia de disparos de arma de fogo. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão e ainda consciente. O jovem conseguiu informar aos agentes quem seria o responsável pelos tiros. O atendimento inicial foi registrado pelas câmeras corporais dos policiais.