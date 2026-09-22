A carreira da artista visual Pàulla Scàvazzini ganhou um novo impulso quando ela decidiu deixar a faculdade de arquitetura para seguir seu verdadeiro interesse: as artes visuais. Após dois anos entre cálculos, topografia e projetos, Pàulla percebeu que queria trabalhar com estética e pintura.

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Formada em artes visuais, com bacharelado e licenciatura, a artista chegou a dar aulas e também foi aprovada em um concurso da Prefeitura de São Paulo. Mas, naquele mesmo período, surgiu a oportunidade que mudaria sua trajetória: uma residência artística em Paris, com seis meses de pesquisa e todas as despesas pagas.