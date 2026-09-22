As flores surgiram como um “gatilho” na trajetória artística de Pàulla Scàvazzini, de São José dos Campos, e marcaram uma mudança importante em sua pintura.
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Em entrevista ao OVALE Cast Vale, a artista, que ganhou projeção internacional, contou como os vasos de flores passaram a ocupar espaço em seu trabalho justamente no período em que deixava para trás uma produção mais figurativa, marcada por retratos.
A transformação começou após uma exposição realizada durante a pandemia, quando Pàulla recriou, dentro de uma galeria, a casa de uma família usando apenas pinturas. Entre os elementos da instalação estava um vaso de flores.
“A flor me deu esse gatilho para desaflorar a continuação da minha pesquisa”, afirmou a artista.