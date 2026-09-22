22 de setembro de 2026
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Pàulla Scàvazzini explica como as flores entraram em seu trabalho

Por Xandu Alves e Vanessa Menezes | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Artista visual Pàulla Scàvazzini na redação de OVALE
Artista visual Pàulla Scàvazzini na redação de OVALE

As flores surgiram como um “gatilho” na trajetória artística de Pàulla Scàvazzini, de São José dos Campos, e marcaram uma mudança importante em sua pintura.

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Em entrevista ao OVALE Cast Vale, a artista, que ganhou projeção internacional, contou como os vasos de flores passaram a ocupar espaço em seu trabalho justamente no período em que deixava para trás uma produção mais figurativa, marcada por retratos.

A transformação começou após uma exposição realizada durante a pandemia, quando Pàulla recriou, dentro de uma galeria, a casa de uma família usando apenas pinturas. Entre os elementos da instalação estava um vaso de flores.

“A flor me deu esse gatilho para desaflorar a continuação da minha pesquisa”, afirmou a artista.

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