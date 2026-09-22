A nova reitora da Unitau (Universidade de Taubaté), Letícia Maria da Costa, afirmou que pretende fortalecer os serviços oferecidos gratuitamente pela universidade à comunidade de Taubaté.
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Entre eles estão os atendimentos nas clínicas de odontologia, psicologia, fisioterapia e medicina veterinária, que, segundo ela, somam cerca de 20 mil procedimentos por ano e representam uma importante contribuição social.
Letícia fez a abertura da nova temporada do ‘Líderes’, quadro do OVALE Cast, e destacou que a prestação de serviços também é fundamental para a formação dos estudantes.
Para a reitora, o contato direto com a população permite que os alunos tenham uma experiência prática e, ao mesmo tempo, contribui para aproximar a universidade das necessidades da cidade.