A nova reitora da Unitau (Universidade de Taubaté), Letícia Maria da Costa, afirmou que pretende fortalecer os serviços oferecidos gratuitamente pela universidade à comunidade de Taubaté.

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Entre eles estão os atendimentos nas clínicas de odontologia, psicologia, fisioterapia e medicina veterinária, que, segundo ela, somam cerca de 20 mil procedimentos por ano e representam uma importante contribuição social.