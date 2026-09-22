A terça-feira (22) começa com chuva em diferentes pontos do Vale do Paraíba e deve permanecer instável ao longo do dia. A passagem de uma nova frente fria pelo estado de São Paulo favorece a formação de áreas de instabilidade, com previsão de pancadas de chuva que podem ganhar força durante o dia.

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No Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e no Litoral Norte, há possibilidade de chuva forte, raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. A previsão indica períodos de chuva intermitente, principalmente nas áreas próximas à faixa leste do estado.