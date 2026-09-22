A terça-feira (22) começa com chuva em diferentes pontos do Vale do Paraíba e deve permanecer instável ao longo do dia. A passagem de uma nova frente fria pelo estado de São Paulo favorece a formação de áreas de instabilidade, com previsão de pancadas de chuva que podem ganhar força durante o dia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e no Litoral Norte, há possibilidade de chuva forte, raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. A previsão indica períodos de chuva intermitente, principalmente nas áreas próximas à faixa leste do estado.
O Litoral Norte exige atenção especial entre esta terça e a manhã de quarta-feira (23). Em alguns pontos, os acumulados podem superar 50 a 70 milímetros de chuva em 24 horas. O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) mantém risco moderado para alagamentos, enxurradas e deslizamentos na Região Geográfica Intermediária de São José dos Campos.
Segundo o meteorologista e pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar, pequenas perturbações ciclônicas em níveis médios da atmosfera, conhecidas como cavados, também contribuem para reforçar as condições de instabilidade e favorecer a ocorrência de chuva mais intensa.
A situação exige atenção principalmente em áreas onde o solo já está encharcado. A continuidade das chuvas pode elevar o risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos e extravasamento de córregos e rios, especialmente em regiões de encosta e pontos historicamente sujeitos a problemas durante temporais.
No restante do estado de São Paulo, o céu varia entre nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva em praticamente todas as regiões. As precipitações podem vir acompanhadas de descargas elétricas, ventos fortes, tempestades isoladas e granizo.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também aponta que a passagem da frente fria pelo Oceano Atlântico, associada a áreas de baixa pressão sobre o Brasil, mantém o cenário favorável à chuva em São Paulo e em outros estados do Sudeste até quarta-feira.
As temperaturas máximas ficam mais baixas nas faixas leste e sul do Estado, variando entre 16°C e 23°C. Nas demais regiões paulistas, os termômetros podem chegar a 31°C.