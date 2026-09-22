O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas de tempestade para áreas do Vale do Paraíba nesta terça-feira (22). A previsão indica chuva de até 60 milímetros por hora e ventos de até 100 km/h, além da possibilidade de granizo.
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Os avisos são classificados nas cores laranja, de perigo, e amarelo, de perigo potencial, e permanecem válidos até as 23h59.
O alerta laranja indica a possibilidade de impactos significativos. A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no acumulado do dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h e ocorrência de granizo. Entre os riscos estão alagamentos, quedas de árvores, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Já o alerta amarelo aponta perigo potencial de tempestades, com condições de menor intensidade. São esperados volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo em algumas áreas da região.
Orientações
Durante as tempestades, a recomendação é não se abrigar sob árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é indicado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, quando possível, desligar equipamentos e o quadro geral de energia.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.