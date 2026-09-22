O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas de tempestade para áreas do Vale do Paraíba nesta terça-feira (22). A previsão indica chuva de até 60 milímetros por hora e ventos de até 100 km/h, além da possibilidade de granizo.

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Os avisos são classificados nas cores laranja, de perigo, e amarelo, de perigo potencial, e permanecem válidos até as 23h59.