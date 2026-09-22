22 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SEGURANÇA

GCM oferece aulão de defesa pessoal para mulheres em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSJC
Aula de defesa pessoal com a Patrulha Maria da Penha em São José dos Campos
Aula de defesa pessoal com a Patrulha Maria da Penha em São José dos Campos

A Patrulha Maria da Penha, da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos, promove neste sábado (26), às 8h30, um aulão gratuito de defesa pessoal para mulheres no Parque Ribeirão Vermelho, no Urbanova.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A atividade terá orientações e exercícios práticos sobre defesa pessoal, prevenção e identificação de situações de risco. Não é necessário ter experiência anterior.

O evento é aberto a mulheres com mais de 18 anos e não exige inscrição antecipada. O cadastro será feito no local, pelo Portão A, com acesso pela Avenida Maria de Lourdes Friggi.

A iniciativa faz parte das ações da GCM pela conscientização, sensibilização e enfrentamento à violência contra as mulheres.

A recomendação é usar roupas confortáveis, tênis e levar água para hidratação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários