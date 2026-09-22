A Patrulha Maria da Penha, da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos, promove neste sábado (26), às 8h30, um aulão gratuito de defesa pessoal para mulheres no Parque Ribeirão Vermelho, no Urbanova.
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A atividade terá orientações e exercícios práticos sobre defesa pessoal, prevenção e identificação de situações de risco. Não é necessário ter experiência anterior.
O evento é aberto a mulheres com mais de 18 anos e não exige inscrição antecipada. O cadastro será feito no local, pelo Portão A, com acesso pela Avenida Maria de Lourdes Friggi.
A iniciativa faz parte das ações da GCM pela conscientização, sensibilização e enfrentamento à violência contra as mulheres.
A recomendação é usar roupas confortáveis, tênis e levar água para hidratação.