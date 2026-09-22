A Patrulha Maria da Penha, da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos, promove neste sábado (26), às 8h30, um aulão gratuito de defesa pessoal para mulheres no Parque Ribeirão Vermelho, no Urbanova.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A atividade terá orientações e exercícios práticos sobre defesa pessoal, prevenção e identificação de situações de risco. Não é necessário ter experiência anterior.