Um incêndio atingiu uma sala de aula da Escola Estadual Olivia do Amaral Santos Canettieri, no Parque Meia Lua, em Jacareí, na noite desta segunda-feira (21).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência na unidade, localizada na rua Rosa Monteiro Lino. Segundo a corporação, as chamas ficaram concentradas em uma sala de aproximadamente 30 metros quadrados.

O fogo atingiu principalmente um armário onde estavam armazenados livros e outros materiais escolares.