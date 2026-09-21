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FOGO

Incêndio atinge sala de aula em escola estadual de Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Incêndio atingiu escola em Jacareí
Incêndio atingiu escola em Jacareí

Um incêndio atingiu uma sala de aula da Escola Estadual Olivia do Amaral Santos Canettieri, no Parque Meia Lua, em Jacareí, na noite desta segunda-feira (21).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência na unidade, localizada na rua Rosa Monteiro Lino. Segundo a corporação, as chamas ficaram concentradas em uma sala de aproximadamente 30 metros quadrados.

O fogo atingiu principalmente um armário onde estavam armazenados livros e outros materiais escolares.

No momento do incêndio, a escola estava fechada e não havia ninguém no prédio. Para chegar até o foco das chamas, os bombeiros precisaram realizar a abertura da unidade e também da sala de aula, que estava trancada.

As equipes conseguiram controlar e extinguir o incêndio antes que o fogo se espalhasse para outros espaços da escola. Aproximadamente 1.500 litros de água foram utilizados durante o combate.

Ninguém ficou ferido.

A suspeita inicial é de que o incêndio possa ter sido provocado por um curto-circuito. A causa, porém, ainda deverá ser confirmada após apuração.

Participaram da ocorrência equipes de Auto Bomba, Unidade de Resgate e Comando de Área.

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