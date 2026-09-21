Um incêndio atingiu uma sala de aula da Escola Estadual Olivia do Amaral Santos Canettieri, no Parque Meia Lua, em Jacareí, na noite desta segunda-feira (21).
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência na unidade, localizada na rua Rosa Monteiro Lino. Segundo a corporação, as chamas ficaram concentradas em uma sala de aproximadamente 30 metros quadrados.
O fogo atingiu principalmente um armário onde estavam armazenados livros e outros materiais escolares.
No momento do incêndio, a escola estava fechada e não havia ninguém no prédio. Para chegar até o foco das chamas, os bombeiros precisaram realizar a abertura da unidade e também da sala de aula, que estava trancada.
As equipes conseguiram controlar e extinguir o incêndio antes que o fogo se espalhasse para outros espaços da escola. Aproximadamente 1.500 litros de água foram utilizados durante o combate.
Ninguém ficou ferido.
A suspeita inicial é de que o incêndio possa ter sido provocado por um curto-circuito. A causa, porém, ainda deverá ser confirmada após apuração.
Participaram da ocorrência equipes de Auto Bomba, Unidade de Resgate e Comando de Área.