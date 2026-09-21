Foi identificado como Carlos Eduardo Ferreira Lamas, de 43 anos, o homem que morreu após sofrer uma descarga elétrica na tarde desta segunda-feira (21), em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na rua dos Lírios, nº 749, no Jardim São Vicente, na região leste da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, Carlos realizava um serviço de manutenção elétrica quando, por circunstâncias que ainda serão investigadas, teria entrado em contato com um cabo de alta tensão localizado na via pública. Ele sofreu uma descarga elétrica e não resistiu.