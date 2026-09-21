Foi identificado como Carlos Eduardo Ferreira Lamas, de 43 anos, o homem que morreu após sofrer uma descarga elétrica na tarde desta segunda-feira (21), em São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada na rua dos Lírios, nº 749, no Jardim São Vicente, na região leste da cidade.
Segundo o boletim de ocorrência, Carlos realizava um serviço de manutenção elétrica quando, por circunstâncias que ainda serão investigadas, teria entrado em contato com um cabo de alta tensão localizado na via pública. Ele sofreu uma descarga elétrica e não resistiu.
O relato consta no depoimento do irmão da vítima, André Ricardo Ferreira Olímpio, prestado às autoridades durante o registro da ocorrência.
Equipes de emergência foram acionadas. O Samu esteve no local e constatou a morte. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência e preservou a área para os trabalhos da Polícia Científica.
Pedestres e motoristas que passavam pela região acompanharam a movimentação das equipes e as tentativas iniciais de atendimento.
O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de São José dos Campos como morte suspeita. A perícia foi realizada no local e deverá auxiliar na apuração de como ocorreu o contato com a rede elétrica.
A Polícia Civil agora investiga as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.