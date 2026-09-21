A morte de Kauan Gomes Consiglio, de 20 anos, após um grave acidente de trânsito em São José dos Campos, provocou forte comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas. Entre as homenagens publicadas nas redes sociais está a de Bianca Gauche, ex-namorada do jovem, que relembrou a relação dos dois e os momentos compartilhados ao longo dos últimos anos.
Kauan morreu na noite de sábado (19), após um acidente envolvendo a motocicleta que conduzia e um ônibus do transporte público, na Avenida Itabaiana, no cruzamento com a Linha Verde, na zona sul da cidade.
Na publicação, Bianca contou que ainda tinha uma relação próxima com Kauan, mesmo após o término do namoro.
“Desde que te conheci você nunca mais saiu da minha vida. Você sempre estava presente, até depois do término. Sempre foi meu ombro amigo, sempre me escutou, me deu conselhos e sempre ficou feliz com minhas conquistas, igual eu sempre ficava super orgulhosa das suas.”
A jovem também revelou que havia conversado com Kauan poucos dias antes do acidente. Segundo ela, ele estava empolgado com a nova motocicleta e vivendo uma boa fase pessoal.
“Dói demais pensar que dias atrás você veio me mostrar sua moto nova e estava me contando como estava indo bem no trabalho, como estava gostando da faculdade, como estava feliz. Eu sempre vi o futuro incrível que você ia ter pela frente.”
Bianca relembrou ainda momentos simples do relacionamento, que agora se transformaram em lembranças marcantes.
“Nunca vou esquecer das suas graças, do seu jeitinho bravo e de tantas coisas que comecei a gostar por sua causa.”
Ela citou encontros, passeios e situações da rotina que os dois costumavam dividir.
“Foi muito bom compartilhar todos os momentos que compartilhamos. Toda vez que a gente cantava Jorge e Mateus aos berros, que você me buscava mais cedo na escola pra ir te ver jogar vôlei e me levava Kit Kat e Trento e depois levava pra comer lanche.”
A homenagem também menciona os momentos em que os dois conviviam com as famílias e situações mais simples do dia a dia.
“Todos os rolês que fomos juntos, os dates que fizemos, quando conheci sua família e você conheceu a minha, e até quando a gente só ficava um do lado do outro fazendo vários nadas e tendo as conversas mais bestas até as mais profundas.”
Em outro trecho, Bianca relembrou o jeito de Kauan e situações descontraídas vividas pelos dois.
“Nunca vou esquecer do sorrisão que dava sempre que me via, de quando falávamos que ia pra academia e a gente desistia no meio do caminho e ia tomar milk-shake no Starbucks.”
A jovem afirmou que Kauan marcou profundamente sua vida e destacou a forma carinhosa como era tratada por ele.
“Você foi a primeira e última pessoa que fez eu sentir o que era ser amada, o que era o amor de verdade.”
Ao final da publicação, Bianca falou sobre a saudade e a dificuldade de lidar com a perda.
“Você é o garoto mais amoroso e bondoso que conheci na minha vida. Sempre tive muito orgulho do homem que você estava se tornando. Você sempre vai morar no meu coração e vai doer muito te ligar e não ter você pra me atender. Nunca irei te esquecer. Eu te amo demais, Kauan.”
O acidente
De acordo com as informações iniciais, Kauan conduzia uma motocicleta quando ocorreu a colisão com um ônibus do transporte público que trafegava pela Linha Verde. Após o primeiro impacto, a motocicleta ainda teria atingido um veículo que estava parado no semáforo.
Equipes do Samu foram acionadas e prestaram atendimento, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
As circunstâncias exatas do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades.
Kauan foi velado no domingo (20), no Velório Municipal Paraíso, e sepultado no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos.