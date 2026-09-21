A morte de Kauan Gomes Consiglio, de 20 anos, após um grave acidente de trânsito em São José dos Campos, provocou forte comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas. Entre as homenagens publicadas nas redes sociais está a de Bianca Gauche, ex-namorada do jovem, que relembrou a relação dos dois e os momentos compartilhados ao longo dos últimos anos.

Kauan morreu na noite de sábado (19), após um acidente envolvendo a motocicleta que conduzia e um ônibus do transporte público, na Avenida Itabaiana, no cruzamento com a Linha Verde, na zona sul da cidade.

Na publicação, Bianca contou que ainda tinha uma relação próxima com Kauan, mesmo após o término do namoro.