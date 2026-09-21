Quem busca uma atividade cultural gratuita pode encontrar no Galpão Oca Digital opções de capoeira, teatro, audiovisual e violão. As oficinas são voltadas para pessoas de 8 a 80 anos e têm até 30 vagas por turma.

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O espaço fica no Parque da Cidade, em São José dos Campos, e oferece formações com duração de dez meses. As inscrições são realizadas presencialmente no próprio Galpão Oca Digital.