Quem busca uma atividade cultural gratuita pode encontrar no Galpão Oca Digital opções de capoeira, teatro, audiovisual e violão. As oficinas são voltadas para pessoas de 8 a 80 anos e têm até 30 vagas por turma.
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O espaço fica no Parque da Cidade, em São José dos Campos, e oferece formações com duração de dez meses. As inscrições são realizadas presencialmente no próprio Galpão Oca Digital.
A oficina de capoeira angola ocorre às terças-feiras, das 19h30 às 21h30, com orientação do Mestre Sidney Reis, do Grupo Capoeira Angola Ubuntu. O conteúdo aborda a origem da modalidade, a ancestralidade afro-brasileira e a história da resistência da população negra no Brasil. Os participantes também aprendem os fundamentos do jogo e o uso de instrumentos como berimbau e caxixi.
As aulas de teatro são realizadas às sextas-feiras, das 19h às 21h. A formação utiliza jogos teatrais, improvisação e criação coletiva como ferramentas de aprendizagem. Durante o curso, os participantes têm contato com textos teatrais e desenvolvem esquetes próprias, que serão utilizadas na montagem de um espetáculo coletivo ao final da formação.
Já a oficina de audiovisual acontece às quartas-feiras, das 18h às 20h. O curso passa por diferentes etapas da produção, começando pelo rádio, com elaboração de pautas, roteiros e spots, seguindo para fotografia e cinema e chegando à produção de vídeos.
Entre as atividades estão exercícios de stop motion, estudos sobre os primeiros filmes dos irmãos Lumière, planos e movimentos de câmera, entrevistas e documentários. As aulas também incluem a exibição e discussão de curtas-metragens. A proposta é que os alunos produzam seus próprios filmes para uma mostra audiovisual comunitária ao final do curso.
A oficina de violão é realizada às quintas-feiras, das 18h às 20h, com o professor Alessandro Zamah. As aulas abordam postura, afinação, conceitos básicos de teoria musical e prática de repertório, com foco na cultura musical do Vale do Paraíba.
O Galpão Oca Digital disponibiliza dez violões para os participantes que não possuem o instrumento. A proposta permite que os alunos acompanhem as atividades mesmo sem ter um violão próprio.
O espaço é administrado pela Associação Celebreiros e integra a Política Nacional de Cultura Viva, criada pela Lei nº 13.018/2014.
Serviço
Oficinas gratuitas do Galpão Oca Digital
Local: Ponto de Cultura Galpão Oca Digital, Parque da Cidade, São José dos Campos
Capoeira angola: terça-feira, das 19h30 às 21h30
Audiovisual: quarta-feira, das 18h às 20h
Violão: quinta-feira, das 18h às 20h
Teatro: sexta-feira, das 19h às 21h
Vagas: até 30 alunos por oficina
Inscrições: presencialmente, no Galpão Oca Digital