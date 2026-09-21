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SERVIÇO

Oficinas gratuitas de arte têm vagas em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Oficinas gratuitas de arte têm vagas em São José
Oficinas gratuitas de arte têm vagas em São José

Quem busca uma atividade cultural gratuita pode encontrar no Galpão Oca Digital opções de capoeira, teatro, audiovisual e violão. As oficinas são voltadas para pessoas de 8 a 80 anos e têm até 30 vagas por turma.

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O espaço fica no Parque da Cidade, em São José dos Campos, e oferece formações com duração de dez meses. As inscrições são realizadas presencialmente no próprio Galpão Oca Digital.

A oficina de capoeira angola ocorre às terças-feiras, das 19h30 às 21h30, com orientação do Mestre Sidney Reis, do Grupo Capoeira Angola Ubuntu. O conteúdo aborda a origem da modalidade, a ancestralidade afro-brasileira e a história da resistência da população negra no Brasil. Os participantes também aprendem os fundamentos do jogo e o uso de instrumentos como berimbau e caxixi.

As aulas de teatro são realizadas às sextas-feiras, das 19h às 21h. A formação utiliza jogos teatrais, improvisação e criação coletiva como ferramentas de aprendizagem. Durante o curso, os participantes têm contato com textos teatrais e desenvolvem esquetes próprias, que serão utilizadas na montagem de um espetáculo coletivo ao final da formação.

Já a oficina de audiovisual acontece às quartas-feiras, das 18h às 20h. O curso passa por diferentes etapas da produção, começando pelo rádio, com elaboração de pautas, roteiros e spots, seguindo para fotografia e cinema e chegando à produção de vídeos.

Entre as atividades estão exercícios de stop motion, estudos sobre os primeiros filmes dos irmãos Lumière, planos e movimentos de câmera, entrevistas e documentários. As aulas também incluem a exibição e discussão de curtas-metragens. A proposta é que os alunos produzam seus próprios filmes para uma mostra audiovisual comunitária ao final do curso.

A oficina de violão é realizada às quintas-feiras, das 18h às 20h, com o professor Alessandro Zamah. As aulas abordam postura, afinação, conceitos básicos de teoria musical e prática de repertório, com foco na cultura musical do Vale do Paraíba.

O Galpão Oca Digital disponibiliza dez violões para os participantes que não possuem o instrumento. A proposta permite que os alunos acompanhem as atividades mesmo sem ter um violão próprio.

O espaço é administrado pela Associação Celebreiros e integra a Política Nacional de Cultura Viva, criada pela Lei nº 13.018/2014.

Serviço

Oficinas gratuitas do Galpão Oca Digital

Local: Ponto de Cultura Galpão Oca Digital, Parque da Cidade, São José dos Campos

Capoeira angola: terça-feira, das 19h30 às 21h30

Audiovisual: quarta-feira, das 18h às 20h

Violão: quinta-feira, das 18h às 20h

Teatro: sexta-feira, das 19h às 21h

Vagas: até 30 alunos por oficina

Inscrições: presencialmente, no Galpão Oca Digital

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