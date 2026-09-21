21 de setembro de 2026
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ACIDENTE

URGENTE: Mulher é atropelada por motoboy em avenida de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Mulher foi atropelada
Mulher foi atropelada

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma motocicleta na noite desta segunda-feira (21), na Avenida Pedro Friggi, na região leste de São José dos Campos.

De acordo com as primeiras informações, um motoboy teria atingido a vítima no momento em que ela atravessava a avenida fora da faixa de pedestres. Com o impacto, os dois caíram na pista.

Equipes de socorro foram acionadas para atender a ocorrência. Até a última atualização, a mulher estava em estado grave. Não havia informações sobre o estado de saúde do motociclista.

A Avenida Pedro Friggi é uma das principais vias da região leste de São José dos Campos e concentra grande fluxo de veículos ao longo do dia.

O acidente aconteceu poucas horas depois de outra ocorrência registrada nas proximidades da avenida. No começo da tarde, um homem morreu na rua dos Lírios, no Jardim Motorama, via paralela à Pedro Friggi.

Testemunhas relataram que a vítima poderia ter sofrido uma descarga elétrica. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram tentativas de reanimação, mas o homem não resistiu. 

As circunstâncias do atropelamento desta noite deverão ser apuradas.

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