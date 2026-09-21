Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma motocicleta na noite desta segunda-feira (21), na Avenida Pedro Friggi, na região leste de São José dos Campos.

De acordo com as primeiras informações, um motoboy teria atingido a vítima no momento em que ela atravessava a avenida fora da faixa de pedestres. Com o impacto, os dois caíram na pista.

Equipes de socorro foram acionadas para atender a ocorrência. Até a última atualização, a mulher estava em estado grave. Não havia informações sobre o estado de saúde do motociclista.