O Bom Prato serve caldos quentes no jantar até terça-feira (22), quando termina oficialmente o inverno. A ação especial ocorre em 64 unidades do programa em todo o estado, incluindo restaurantes do interior, litoral, capital e Região Metropolitana de São Paulo.

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Entre as cidades do interior com o serviço estão Jacareí, São José dos Campos e Taubaté, além de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Franca, Jundiaí, Limeira, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Sumaré.