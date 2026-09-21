O Bom Prato serve caldos quentes no jantar até terça-feira (22), quando termina oficialmente o inverno. A ação especial ocorre em 64 unidades do programa em todo o estado, incluindo restaurantes do interior, litoral, capital e Região Metropolitana de São Paulo.
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Entre as cidades do interior com o serviço estão Jacareí, São José dos Campos e Taubaté, além de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Franca, Jundiaí, Limeira, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Sumaré.
A iniciativa foi criada para reforçar a oferta de alimentação quente durante os períodos de temperaturas mais baixas. Além do caldo, os restaurantes que participam da ação mantêm os salões abertos durante o jantar para os frequentadores.
Na primeira edição do Bom Prato Inverno, realizada em 2025, foram distribuídos mais de 1,1 milhão de caldos.
Onde haverá caldo no jantar
Ao todo, são 64 unidades com o serviço especial. No interior paulista, são 18 restaurantes:
Interior: Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Franca, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Sumaré e Taubaté.
Litoral: Cubatão, Praia Grande, Santos I – Mercado, Santos II – Zona Noroeste, Santos IV – Dique Vila Gilda e São Vicente – Quarentenário.
Capital: 25 de Março, Brás, Brasilândia, Campo Limpo, Capão Redondo, Cidade Ademar, Cidade Dutra, Guaianases, Heliópolis, Itaim Paulista, Itaquera, Lapa, Limão, M'Boi Mirim, Paraisópolis, Parelheiros, Perus, Santana, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel Paulista, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha.
Região Metropolitana: Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Guarulhos, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mogi das Cruzes I, Mogi das Cruzes II – Jundiapeba, Osasco, Santo André I, Santo André II – Vila Luzita, São Bernardo do Campo I, Suzano e Taboão da Serra.
Quanto custa a refeição
O Bom Prato oferece almoço por R$ 1 nas unidades do programa. O jantar, quando disponível, também tem preço de R$ 1.
Algumas unidades ainda oferecem café da manhã por R$ 0,50. O programa é subsidiado pelo Governo do Estado e oferece refeições com arroz, feijão, guarnição, proteína e fruta.
Atualmente, a rede conta com 71 unidades fixas, quatro refeitórios e 48 caminhões do Bom Prato Móvel, que atendem 53 pontos. Ao todo, são 128 localidades em 42 municípios.
Serviço
Bom Prato Inverno
Caldos quentes no jantar
Período: até 22 de setembro
Unidades: 64 restaurantes com serviço de jantar
Os endereços e horários de atendimento podem ser consultados na página oficial do programa.