Motoristas terão 14 novos pontos para fazer a conversão à direita com o semáforo fechado em São José dos Campos. A expansão do projeto Direita Livre será feita gradualmente e depende da instalação da sinalização específica em cada cruzamento.

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Com a ampliação, São José dos Campos passará a ter 44 cruzamentos autorizados a permitir a chamada direita livre. O sistema começou a ser implantado na cidade em novembro de 2025 e atualmente está disponível em 30 interseções.