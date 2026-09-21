Motoristas terão 14 novos pontos para fazer a conversão à direita com o semáforo fechado em São José dos Campos. A expansão do projeto Direita Livre será feita gradualmente e depende da instalação da sinalização específica em cada cruzamento.
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Com a ampliação, São José dos Campos passará a ter 44 cruzamentos autorizados a permitir a chamada direita livre. O sistema começou a ser implantado na cidade em novembro de 2025 e atualmente está disponível em 30 interseções.
A autorização não vale para qualquer cruzamento. A conversão diante do sinal vermelho só é permitida quando houver sinalização específica indicando a direita livre, conforme previsto no artigo 44-A do Código de Trânsito Brasileiro.
Confira os 14 novos cruzamentos
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Avenida Dr. João Batista Soares de Queiroz Júnior com Rua das Paineiras — sentido bairro-centro;
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Avenida Cassiopeia com Rua Jequié — sentido bairro-centro;
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Rua Itabaiana com Rua Bacabal — sentido bairro-centro;
Avenida Barbacena com Avenida Uberaba — sentido centro-bairro;
Avenida Perseu com Rua Buerarema — sentido bairro-centro;
Avenida Perseu com Rua Aldebaran — sentido bairro-centro;
Avenida Andrômeda com Rua José Alves dos Santos — sentido bairro-centro;
Avenida Iguape com Avenida Ouro Fino — sentido bairro-centro;
Rua Itabaiana com Rua José Cobra — sentido bairro-centro;
Avenida Adilson José da Cruz com Avenida Maria de Lourdes Medeiros de Assis — sentido centro-bairro;
Avenida Gisele Martins com Avenida Nelson Alves — sentido bairro-centro;
Avenida Marginal B com Avenida Central — sentido bairro-centro;
Avenida Professor Sebastião Paulo de Toledo Pontes com Rua Dr. Adhemar Figueiredo Lira — sentido bairro-centro;
Rua Siqueira Campos com Rua Mário Galvão — sentido bairro-centro.
Como funciona a direita livre
Nos locais sinalizados, o motorista pode realizar a conversão à direita mesmo com o semáforo vermelho. A manobra, porém, exige atenção e redução de velocidade.
O condutor deve parar quando necessário e dar prioridade aos pedestres e ciclistas, além de respeitar os veículos que trafegam no sentido contrário e convergem para a mesma direção.
Nos cruzamentos que não possuem a sinalização de direita livre, o motorista deve seguir normalmente a indicação do semáforo e aguardar a abertura do sinal para fazer a conversão.
A expansão será realizada de forma gradual nos 14 pontos indicados, conforme a instalação da sinalização.