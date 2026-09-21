21 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MOBILIDADE

São José terá 14 novos cruzamentos com 'Direita Livre'

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
São José terá 14 novos cruzamentos com 'Direita Livre'
São José terá 14 novos cruzamentos com 'Direita Livre'

Motoristas terão 14 novos pontos para fazer a conversão à direita com o semáforo fechado em São José dos Campos. A expansão do projeto Direita Livre será feita gradualmente e depende da instalação da sinalização específica em cada cruzamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com a ampliação, São José dos Campos passará a ter 44 cruzamentos autorizados a permitir a chamada direita livre. O sistema começou a ser implantado na cidade em novembro de 2025 e atualmente está disponível em 30 interseções.

A autorização não vale para qualquer cruzamento. A conversão diante do sinal vermelho só é permitida quando houver sinalização específica indicando a direita livre, conforme previsto no artigo 44-A do Código de Trânsito Brasileiro.

Confira os 14 novos cruzamentos

  • Avenida Dr. João Batista Soares de Queiroz Júnior com Rua das Paineiras — sentido bairro-centro;

  • Avenida Cassiopeia com Rua Jequié — sentido bairro-centro;

Rua Itabaiana com Rua Bacabal — sentido bairro-centro;

  • Avenida Barbacena com Avenida Uberaba — sentido centro-bairro;

  • Avenida Perseu com Rua Buerarema — sentido bairro-centro;

  • Avenida Perseu com Rua Aldebaran — sentido bairro-centro;

  • Avenida Andrômeda com Rua José Alves dos Santos — sentido bairro-centro;

  • Avenida Iguape com Avenida Ouro Fino — sentido bairro-centro;

  • Rua Itabaiana com Rua José Cobra — sentido bairro-centro;

  • Avenida Adilson José da Cruz com Avenida Maria de Lourdes Medeiros de Assis — sentido centro-bairro;

  • Avenida Gisele Martins com Avenida Nelson Alves — sentido bairro-centro;

  • Avenida Marginal B com Avenida Central — sentido bairro-centro;

  • Avenida Professor Sebastião Paulo de Toledo Pontes com Rua Dr. Adhemar Figueiredo Lira — sentido bairro-centro;

  • Rua Siqueira Campos com Rua Mário Galvão — sentido bairro-centro.

    • Como funciona a direita livre

    Nos locais sinalizados, o motorista pode realizar a conversão à direita mesmo com o semáforo vermelho. A manobra, porém, exige atenção e redução de velocidade.

    O condutor deve parar quando necessário e dar prioridade aos pedestres e ciclistas, além de respeitar os veículos que trafegam no sentido contrário e convergem para a mesma direção.

    Nos cruzamentos que não possuem a sinalização de direita livre, o motorista deve seguir normalmente a indicação do semáforo e aguardar a abertura do sinal para fazer a conversão.

    A expansão será realizada de forma gradual nos 14 pontos indicados, conforme a instalação da sinalização.

    Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários