A criadora de conteúdo Maria Rizomar Ferreira Cruz, de 56 anos, foi morta a facadas durante a madrugada deste domingo (20). Ela publicava vídeos sobre o cotidiano no TikTok. O caso é investigado como homicídio, e uma vizinha é apontada como suspeita do crime.
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O assassinato ocorreu na Travessa Luís Rafanelli, no Grajaú, zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, Francisca Luiz da Silva, de 43 anos, que morava perto da vítima, seria a responsável pelo ataque.
Inicialmente, os policiais encontraram o corpo de uma mulher ainda sem identificação no meio-fio da via. A identidade de Maria Rizomar foi confirmada posteriormente, depois que testemunhas relataram às autoridades terem presenciado o crime.
Câmeras registraram o crime
Imagens de câmeras de segurança foram recolhidas durante a investigação. Segundo as informações iniciais do caso, os registros confirmam a ocorrência e devem auxiliar as autoridades na apuração das circunstâncias do assassinato.
Maria Rizomar era conhecida nas redes sociais por compartilhar conteúdos relacionados à própria rotina. A morte da criadora de conteúdo chamou a atenção de moradores da região e de pessoas que acompanhavam suas publicações.
O caso segue sob investigação. As circunstâncias do ataque e a motivação ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades.