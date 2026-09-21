A criadora de conteúdo Maria Rizomar Ferreira Cruz, de 56 anos, foi morta a facadas durante a madrugada deste domingo (20). Ela publicava vídeos sobre o cotidiano no TikTok. O caso é investigado como homicídio, e uma vizinha é apontada como suspeita do crime.

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O assassinato ocorreu na Travessa Luís Rafanelli, no Grajaú, zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, Francisca Luiz da Silva, de 43 anos, que morava perto da vítima, seria a responsável pelo ataque.