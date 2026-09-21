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TRAGÉDIA

Isabelle, 22 anos, achada morta em condomínio, estava grávida

Por Da Redação | Fortaleza (CE)
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Isabelle Caracristi, 22 anos
Isabelle Caracristi, 22 anos

estudante de Direito Isabelle Caracristi, de 22 anos, estava grávida quando foi encontrada morta em um condomínio de luxo. A informação foi descoberta pela família durante a análise de dados do celular da jovem, segundo o irmão dela, Rafael Magalhães.

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Isabelle foi encontrada morta no último dia 13, no condomínio onde morava com o namorado e familiares dele, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Segundo Rafael, os parentes não sabiam da gravidez e receberam a confirmação nesta segunda-feira (21).

A família ainda não sabe de quantas semanas seria a gestação nem se Isabelle tinha conhecimento da gravidez antes de morrer. O celular da estudante está sendo analisado por uma equipe especializada da perícia.

“A gente não sabia sobre essa questão. A gente teve essa confirmação a partir de alguns dados e do celular dela, que já está com a equipe especializada da perícia”, afirmou Rafael em entrevista a uma rádio local.

A descoberta teve um impacto ainda maior sobre a mãe da jovem, Isorlanda Caracristi. De acordo com Rafael, ela costumava falar sobre o desejo de ter um neto.

Família questiona circunstâncias da morte

A morte de Isabelle foi inicialmente tratada como suicídio, conforme relato do irmão. A família, porém, passou a questionar essa versão e pede esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte.

Segundo Rafael, a mãe da estudante afirma que não recebeu informações suficientes sobre o que havia acontecido com a filha. A família também questionou o fato de o namorado de Isabelle não ter sido localizado inicialmente.

O laudo realizado no corpo apontou politraumatismo. Conforme os exames, as lesões identificadas são compatíveis com um impacto contra o chão.

O exame toxicológico teve resultado negativo e não indicou a presença de drogas ou medicamentos no organismo da jovem.

Investigação continua

A análise do celular e os demais exames fazem parte da investigação sobre as circunstâncias da morte. A confirmação da gravidez acrescenta uma nova informação ao caso, enquanto os familiares aguardam esclarecimentos das autoridades.

Até o momento, as informações disponíveis não permitem estabelecer, por si só, a causa ou a dinâmica da morte. A investigação deverá considerar os laudos periciais e os demais elementos reunidos pelas autoridades.

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