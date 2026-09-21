A estudante de Direito Isabelle Caracristi, de 22 anos, estava grávida quando foi encontrada morta em um condomínio de luxo. A informação foi descoberta pela família durante a análise de dados do celular da jovem, segundo o irmão dela, Rafael Magalhães.

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Isabelle foi encontrada morta no último dia 13, no condomínio onde morava com o namorado e familiares dele, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Segundo Rafael, os parentes não sabiam da gravidez e receberam a confirmação nesta segunda-feira (21).