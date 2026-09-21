Um homem fugiu após contar a vizinhos que havia matado uma pessoa dentro de uma casa, na manhã deste domingo (20), na zona sul de São Paulo. O corpo da vítima foi localizado dentro de uma geladeira, segundo informações da Polícia Militar.
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O caso aconteceu na Rua Manuel Rodrigues Mexelhão, no Jardim Selma. De acordo com a PM, moradores de um conjunto com cinco imóveis acionaram as autoridades depois de encontrarem o corpo dentro do eletrodoméstico, que estava colocado no chão.
Moradores disseram aos policiais que o principal suspeito estava vivendo no imóvel havia cerca de dois meses. Uma das testemunhas relatou à polícia que acredita que a vítima poderia ser um possível companheiro do homem apontado como autor do crime.
O caso foi registrado inicialmente no 98º Distrito Policial (Jardim Miriam). A investigação, porém, ficará sob responsabilidade do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). Até o momento, o suspeito não havia sido localizado. A identidade da vítima também não foi divulgada pelas autoridades.