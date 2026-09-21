Um homem fugiu após contar a vizinhos que havia matado uma pessoa dentro de uma casa, na manhã deste domingo (20), na zona sul de São Paulo. O corpo da vítima foi localizado dentro de uma geladeira, segundo informações da Polícia Militar.

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O caso aconteceu na Rua Manuel Rodrigues Mexelhão, no Jardim Selma. De acordo com a PM, moradores de um conjunto com cinco imóveis acionaram as autoridades depois de encontrarem o corpo dentro do eletrodoméstico, que estava colocado no chão.