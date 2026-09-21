Osvaldo Mendes Lourenço

Idade: 92 anos

Data de falecimento: 21/09/2026

Velório: Horto São Dimas

Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, em São José dos Campos, em 22/09/2026, às 15h.

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Natimorto (Luis Felipe Magalhães Lopes de Castro)

Idade: 0

Data de falecimento: 21/09/2026

Velório: Horto São Dimas

Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, em São José dos Campos, em 22/09/2026, às 13h.