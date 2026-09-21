Osvaldo Mendes Lourenço
Idade: 92 anos
Data de falecimento: 21/09/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, em São José dos Campos, em 22/09/2026, às 15h.
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Natimorto (Luis Felipe Magalhães Lopes de Castro)
Idade: 0
Data de falecimento: 21/09/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, em São José dos Campos, em 22/09/2026, às 13h.
Marilene Simão Moreira
Idade: 68 anos
Data de falecimento: 20/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 22/09/2026, às 11h.
Valentim Helbusto
Idade: 77 anos
Data de falecimento: 21/09/2026
Velório: Memorial Bom Retiro
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos, em 22/09/2026, às 9h.
Walter Valentim
Idade: 87 anos
Data de falecimento: 21/09/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 21/09/2026, às 16h30.
Sidnei Simão
Idade: 69 anos
Data de falecimento: 21/09/2026
Velório: URBAM, Sala 6, em 21/09/2026, das 9h30 às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 21/09/2026, às 16h.
Zenaide Aparecida Lopes Camarini
Idade: 73 anos
Data de falecimento: 21/09/2026
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo, em São José dos Campos
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, em 21/09/2026, às 16h.
Aluizia Ferreira
Idade: 77 anos
Data de falecimento: 20/09/2026
Velório: URBAM, Sala 2, em 21/09/2026, das 8h às 14h
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José dos Campos, em 21/09/2026, às 14h.
Saturnina Oliveira da Silva
Idade: 76 anos
Data de falecimento: 20/09/2026
Velório: URBAM, Sala 3, em 20/09/2026, das 22h às 13h30
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos, em 21/09/2026, às 13h30.
Sebastião de Oliveira Crescencio
Idade: 61 anos
Data de falecimento: 20/09/2026
Velório: URBAM, Sala 5, em 21/09/2026, das 8h às 13h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 21/09/2026, às 13h.
Maria Jose da Silva Arruda
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 20/09/2026
Velório: Memorial Bom Retiro
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos, em 21/09/2026, às 13h.
Rubens dos Santos
Idade: 90 anos
Data de falecimento: 20/09/2026
Velório: URBAM, Sala 4, em 21/09/2026, das 6h às 13h
Sepultamento: Cemitério Municipal São Sebastião, em Suzano, em 21/09/2026, às 13h.
Eliseu Ramos Pereira
Idade: 55 anos
Data de falecimento: 20/09/2026
Velório: Campo das Oliveiras, em Jacareí
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, em Jacareí, em 21/09/2026, às 11h.
Sonia Aparecida Ramos Silva
Idade: 68 anos
Data de falecimento: 20/09/2026
Velório: URBAM, Sala 6, em 20/09/2026, das 20h às 9h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos, em 21/09/2026, às 9h.