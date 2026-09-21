O cantor sertanejo Rick, da dupla Rick & Renner, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o momento do seu embarque em um helicóptero ao lado do empresário Bruno Avelar, momentos antes de a aeronave desaparecer na Serra Catarinense.
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O veículo aéreo perdeu o contato com os radares enquanto sobrevoava a região de Urubici em meio a um forte temporal com chuva intensa e baixa visibilidade.
As imagens, divulgadas nos stories, mostram o sertanejo e o empresário realizando uma viagem de avião. Depois, o vídeo mostra ambos a caminho do helicóptero, que pertence à empresa responsável pelo projeto Ecossistema Neymar Jr., para o qual os passageiros viajavam.
Os registros em vídeo passaram a ser utilizados pelas autoridades de tráfego aéreo para estimar o horário exato da decolagem e confirmar a lista de ocupantes a bordo.
A perda do sinal acionou os protocolos de emergência do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que atua no mapeamento da região serrana. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) e a Força Aérea Brasileira (FAB) acompanham a ocorrência e coordenam os trabalhos de busca e salvamento na área.