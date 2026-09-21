O cantor sertanejo Rick, da dupla Rick & Renner, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o momento do seu embarque em um helicóptero ao lado do empresário Bruno Avelar, momentos antes de a aeronave desaparecer na Serra Catarinense.

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O veículo aéreo perdeu o contato com os radares enquanto sobrevoava a região de Urubici em meio a um forte temporal com chuva intensa e baixa visibilidade.