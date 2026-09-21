Um helicóptero pertencente à empresa JTA Empreendimentos e Urbanismo, responsável pelo empreendimento Ecossistema Neymar Jr., desapareceu nesta segunda-feira (21) durante um voo pela região da Serra Catarinense.

Entre os passageiros que estavam a bordo da aeronave constam o cantor sertanejo Rick, integrante da dupla Rick & Renner, e empresários ligados ao setor imobiliário e ao projeto do jogador. As informações são do portal ND+.

O desaparecimento ocorreu enquanto a aeronave enfrentava condições meteorológicas adversas na região de Urubici, marcada por fortes chuvas, neblina e baixa visibilidade no momento do voo.

O que se sabe sobre o vooLocal do desaparecimento