Um helicóptero pertencente à empresa JTA Empreendimentos e Urbanismo, responsável pelo empreendimento Ecossistema Neymar Jr., desapareceu nesta segunda-feira (21) durante um voo pela região da Serra Catarinense.
Entre os passageiros que estavam a bordo da aeronave constam o cantor sertanejo Rick, integrante da dupla Rick & Renner, e empresários ligados ao setor imobiliário e ao projeto do jogador. As informações são do portal ND+.
O desaparecimento ocorreu enquanto a aeronave enfrentava condições meteorológicas adversas na região de Urubici, marcada por fortes chuvas, neblina e baixa visibilidade no momento do voo.
O que se sabe sobre o vooLocal do desaparecimento
A aeronave perdeu o sinal dos radares e o contato de rádio enquanto sobrevoava a região serrana de Santa Catarina, nas proximidades de Urubici.
A bordo estavam o cantor sertanejo Rick, empresários da incorporadora e o piloto. A aeronave pertence à construtora e incorporadora responsável pelos investimentos e empreendimentos do projeto Ecossistema Neymar Jr. na região sul do país.
O estado de Santa Catarina registrava instabilidade e temporais localizados na data, fator que prejudicou os primeiros sobrevoos visuais.
Buscas e Operação de Resgate
As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e órgãos de controle de tráfego aéreo foram mobilizados para mapear a última localização conhecida emitida pelo sinal do transponder.
O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) e o Esquadrão de Busca e Salvamento da FAB foram notificados para coordenar as buscas na área de difícil acesso da serra.
Assessores e equipes das partes envolvidas acompanham as atualizações das autoridades policiais e aéreas de Santa Catarina. O caso segue em andamento e novas informações sobre o paradeiro da aeronave e dos ocupantes devem ser divulgadas pelas equipes de resgate.
*Com informações do portal ND+