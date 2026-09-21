A jovem Ingrid Hellen Rodrigues dos Santos foi encontrada com vida nesta segunda-feira (21), após desaparecer na noite de domingo (20), na região do Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. A informação foi confirmada pela família, que agradeceu pelas mensagens e pela mobilização durante as buscas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo os familiares, Ingrid está internada e recebendo cuidados. Ela havia saído de casa por volta das 23h de domingo e, desde então, não havia sido localizada, o que provocou preocupação entre parentes e amigos.
Durante as buscas, a família informou que Ingrid usava a mesma blusa que aparecia na foto divulgada nas redes sociais e uma calça jeans.
Ela também possui uma tatuagem de flor no braço direito, característica que havia sido divulgada para facilitar sua identificação.
Com a localização da jovem, os familiares agora acompanham sua recuperação e pedem respeito ao momento.