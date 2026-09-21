Habitação
Em oito meses, 4.081 pessoas se inscreveram no novo cadastro habitacional de Taubaté. O dado foi informado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT), que faz oposição ao governo Sérgio Victor (Novo).
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Faixas
Das inscrições, foram 3.557 na faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida (renda familiar de até até R$ 3.200), 415 na faixa 2 (de R$ 3.201 a R$ 5.000), 96 na faixa 3 (de R$ 5.001 a R$ 9.600) e 6 na faixa 4 (de R$ 9.601 a R$ 13.000).
Cadastro
O novo cadastro teve início no dia 12 de janeiro desse ano. O cadastramento permanecerá aberto, mas os interessados terão que atualizar as informações a cada dois anos.
Atualização
Com esse novo cadastro, o antigo cadastro, que tinha 8.763 inscritos, foi extinto em janeiro pela Prefeitura. Com isso, as famílias que eram inscritas anteriormente devem fazer o novo cadastro, de forma online.
Exigência
Segundo a Prefeitura, a mudança no cadastro foi "uma exigência do Ministério das Cidades", sendo "pré-requisito para participar da seleção em futuros empreendimentos, classificados como de interesse social, no município". Ainda de acordo com a Prefeitura, o novo cadastro permitirá que a administração "mapeie a demanda atual e realize o cruzamento de dados, impedindo a duplicação de inscrições, e a inscrição de munícipes já contemplados em outros programas sociais de habitação".
Requisitos
O interessado deve, entre outras coisas, comprovar moradia no município, não possuir imóvel próprio, ter idade igual ou superior a 18 anos e não ter sido contemplado em programas habitacionais anteriores.