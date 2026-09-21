Habitação

Em oito meses, 4.081 pessoas se inscreveram no novo cadastro habitacional de Taubaté. O dado foi informado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT), que faz oposição ao governo Sérgio Victor (Novo).

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Faixas

Das inscrições, foram 3.557 na faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida (renda familiar de até até R$ 3.200), 415 na faixa 2 (de R$ 3.201 a R$ 5.000), 96 na faixa 3 (de R$ 5.001 a R$ 9.600) e 6 na faixa 4 (de R$ 9.601 a R$ 13.000).