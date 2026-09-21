Imagine sair de casa e, em dois minutos, estar no shopping. Em cinco, no Parque Santos Dumont. Em seis, no ITA. Descer para pegar um café, buscar uma encomenda ou fazer o mercado sem tirar o carro da garagem.

É essa a rotina que o LIV ONE Residencial Club propõe em São José dos Campos. Um empreendimento que leva para um dos endereços mais estratégicos da cidade um formato de imóvel que vem ganhando espaço no mercado brasileiro.

Com studios a partir de R$ 372 mil, o projeto aproxima a possibilidade de morar ou investir em uma região consolidada da cidade de um ticket de entrada característico dos imóveis compactos.

São 286 studios de um dormitório, a partir de 30,09 m², todos com varanda integrada, área de serviço e infraestrutura para ar-condicionado. Algumas plantas contam ainda com quintal privativo e floreiras integradas.

No térreo, sete lojas comerciais ampliam a oferta de serviços e conveniência dentro do próprio endereço. Do lado de fora, a Rua República do Líbano conecta rapidamente o morador ao CenterVale Shopping, ao centro da cidade, à Dutra e ao Anel Viário.

30 metros quadrados que entregam muito mais do que metragem

O conceito do LIV ONE parte de uma mudança na própria forma de morar.

Se o espaço privativo fica mais inteligente e funcional, o condomínio passa a complementar a experiência.

Piscina com prainha, solarium, coworking, sala de reunião, sala de podcast e minimercado 24 horas fazem parte da estrutura. No sexto pavimento estão mirante, espaço wellness, café e yoga.

No 21º andar, a vista de São José dos Campos acompanha o fitness interno e externo, o espaço gourmet, a lavanderia compartilhada e o lounge ao ar livre.

Placas fotovoltaicas e reaproveitamento de águas pluviais completam o projeto e contribuem para a eficiência do condomínio.

Na prática, o morador ganha acesso a espaços que dificilmente estariam disponíveis dentro de um apartamento individual — sem precisar abrir mão da localização.

O endereço também faz parte do imóvel

Para quem mora, estar próximo de shopping, serviços, trabalho, universidade e grandes vias significa ganhar tempo.

Para quem investe, essa mesma característica ganha outra leitura: localização ajuda a ampliar o número de pessoas para quem aquele imóvel pode fazer sentido.

O LIV ONE está a dois minutos do CenterVale Shopping, cinco minutos do Parque Santos Dumont, seis minutos do CTA/ITA e próximo aos principais acessos viários de São José dos Campos.

A região está inserida em uma cidade movimentada por profissionais das indústrias aeroespacial, automotiva e tecnológica, estudantes, pesquisadores, executivos e visitantes a negócios.

É justamente essa diversidade de públicos que permite ao mesmo imóvel conversar tanto com quem procura residência quanto com quem busca locação de curta ou longa permanência.

Um formato que ganhou valor

Os dados recentes do mercado ajudam a explicar por que os imóveis compactos passaram a receber tanta atenção.

Os imóveis de um dormitório foram a tipologia que mais valorizou no país em 2025, com alta de 8,05%, segundo o Índice FipeZap. Studios e compactos também aparecem entre as tipologias com maior velocidade de vendas acompanhadas pelo Secovi-SP.

Ao mesmo tempo, o Brasil já tem 15,6 milhões de pessoas morando sozinhas, segundo o IBGE. Entre os mais jovens, a intenção de compra também permanece relevante: pesquisa da Brain Inteligência Estratégica/Abrainc aponta que 61% da Geração Z pretende adquirir um imóvel, com funcionalidade e localização entre os atributos considerados.

Esse comportamento ajuda a explicar a procura pelo empreendimento desde o lançamento. Hoje, seis em cada dez unidades do LIV ONE já têm comprador.

Uma possibilidade de renda além do aluguel tradicional

Para quem compra pensando em investimento, o empreendimento foi concebido para permitir diferentes possibilidades de ocupação, incluindo locações de curta e longa permanência, observadas as regras aplicáveis.

O avanço das plataformas de hospedagem ampliou esse mercado. O Brasil está entre os mercados de maior expansão do Airbnb, enquanto levantamentos apontam studios bem localizados operando com ocupação acima de 75% em determinadas praças.

Dados de mercado também indicam retornos líquidos entre 9% e 12% ao ano em algumas operações de temporada. Os resultados dependem de fatores como localização, gestão, sazonalidade e características do imóvel e não representam promessa de rentabilidade.

Para o investidor, portanto, a conta vai além da metragem. Passa pela combinação entre valor de aquisição, localização, demanda potencial e possibilidades de utilização do imóvel.

Meio século de atuação na região

Criada em 1975 em São José dos Campos, a Reflora chega aos 50 anos com 40 empreendimentos entregues no Vale do Paraíba e litoral, além das certificações PBQP-H, ISO 9001 e ISO 14001.

“Hoje, muitas pessoas priorizam localização, praticidade e serviços próximos na hora de escolher onde morar”, afirma Juliano Dantas, sócio e diretor comercial da Reflora.

No LIV ONE, essa mudança de comportamento encontrou endereço: studios compactos, estrutura de condomínio e localização ao lado do CenterVale Shopping, com unidades a partir de R$ 372 mil.

Inteligente para morar. Estratégico para investir.

As plantas, metragens e condições comerciais estão disponíveis nos canais oficiais da Reflora.

Fontes: IBGE; Índice FipeZap (2025); Índice de Velocidade de Vendas do Secovi-SP; pesquisa Brain Inteligência Estratégica/Abrainc (2º tri/2025); relatório de resultados do 1º tri/2026 da Airbnb; Construtora Reflora. Rentabilidade e ocupação referem-se a médias de mercado para studios bem localizados e não constituem promessa de retorno.

BOX

MORAR AO LADO DO CENTER VALE A PARTIR DE R$ 372 MIL.

Studios de 30,09 m² a 45,85 m² com estrutura completa de condomínio e uma localização que coloca São José ao seu redor.

LIV ONE Residencial Club

Rua República do Líbano, 406 — São José dos Campos/SP 286 studios de 1 dormitório

6 em cada 10 unidades já vendidas

Conheça o LIV ONE.