Desde que foi regulamentada em Taubaté, em 2019, a OODC (Outorga Onerosa do Direito de Construir) proporcionou uma arrecadação de R$ 9,463 milhões à Prefeitura. Já a OOAU (Outorga Onerosa de Alteração de Uso) não foi colocada em prática no período.

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Os dados acima foram repassados pela Prefeitura à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, durante análise do projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que propõe alterações na legislação municipal sobre a OODC e a OOAU, que são dois instrumentos que servem para controlar o crescimento da cidade, além de financiar melhorias urbanas.