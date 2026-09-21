21 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRIBUNAL DO JÚRI

Homem é condenado a 30 anos por matar rival por ciúmes em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Luís Gava/PMC
Fórum de Caraguatatuba
Fórum de Caraguatatuba

Um homem foi condenado a 30 anos e quatro meses de prisão, em regime inicial fechado, pelo assassinato de outro homem em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o crime foi motivado por ciúmes da namorada do réu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O julgamento foi realizado na última sexta-feira (18), pelo Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença reconheceu que o acusado cometeu homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com a denúncia apresentada pelo promotor Renato Queiroz de Lima, o crime aconteceu em 16 de março de 2024, por volta das 15h, no bairro Perequê-Mirim.

Homem foi morto a tiros

Segundo o MP, um dia antes do assassinato, o réu havia discutido com a vítima depois de desconfiar que ela estaria tentando se aproximar de sua namorada.

No dia seguinte, ao saber que o homem estaria na região, o acusado teria se armado e saído à procura dele com a intenção de matá-lo.

Ainda conforme a denúncia, após uma breve discussão, o réu efetuou vários disparos contra a vítima. O homem foi atingido pelas costas enquanto tentava fugir.

Durante o julgamento, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime. Na sentença, o juiz Julio Branchini levou em consideração os antecedentes criminais do acusado, incluindo uma condenação por roubo, além da reincidência, das circunstâncias da execução do assassinato e da conduta social.

Segundo informações constantes nos autos, o condenado é apontado como líder do tráfico de drogas na região de Caraguatatuba.

Testemunha será investigada

Além da condenação, o magistrado determinou a instauração de um inquérito policial para investigar uma testemunha de acusação. A apuração deverá verificar uma possível prática do crime de falso testemunho durante o processo.

A pena estabelecida para o réu é de 30 anos e quatro meses de reclusão, com início em regime fechado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários