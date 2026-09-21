Um homem foi condenado a 30 anos e quatro meses de prisão, em regime inicial fechado, pelo assassinato de outro homem em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o crime foi motivado por ciúmes da namorada do réu.

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O julgamento foi realizado na última sexta-feira (18), pelo Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença reconheceu que o acusado cometeu homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima.