21 de setembro de 2026
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RESGATE

Bombeiros salvam homem que tentou pular de viaduto em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Atuação dos bombeiros salvou a vida do homem
Atuação dos bombeiros salvou a vida do homem

Uma ação rápida do Corpo de Bombeiros salvou a vida de um homem que tentava se jogar de um viaduto em Jacareí, na última sexta-feira (18). A ocorrência aconteceu quando a equipe retornava de um atendimento de captura de fauna silvestre e se deparou com o homem pendurado na mureta da estrutura, sobre a rodovia Euryale de Jesus Zerbine.

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O local possui um desnível superior a 80 metros de altura. Ao perceber a situação, os bombeiros desembarcaram imediatamente da viatura e iniciaram uma abordagem humanizada para tentar convencer o homem a deixar a área de risco.

Durante a intervenção, porém, o homem perdeu a sustentação e escorregou. Os bombeiros agiram de forma coordenada e conseguiram puxá-lo para uma área segura, evitando a queda.

Segundo os bombeiros, o homem apresentava sinais de estar sob efeito de álcool e outras substâncias. Após ser retirado do local, ele precisou ser contido e passou por avaliação médica realizada pela equipe da Unidade de Suporte Avançado da concessionária Ecopistas.

Na sequência, o homem foi levado por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Jacareí, onde recebeu atendimento médico.

Onde buscar ajuda

Pessoas que estejam passando por sofrimento emocional podem procurar atendimento nos Caps (Centros de Atenção Psicossocial) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Em situações de urgência, a recomendação é procurar uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas, pronto-socorro ou hospital. Também é possível acionar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) pelo telefone 192.

O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso pelo telefone 188, com atendimento 24 horas por dia.

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