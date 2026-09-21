Uma ação rápida do Corpo de Bombeiros salvou a vida de um homem que tentava se jogar de um viaduto em Jacareí, na última sexta-feira (18). A ocorrência aconteceu quando a equipe retornava de um atendimento de captura de fauna silvestre e se deparou com o homem pendurado na mureta da estrutura, sobre a rodovia Euryale de Jesus Zerbine.

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O local possui um desnível superior a 80 metros de altura. Ao perceber a situação, os bombeiros desembarcaram imediatamente da viatura e iniciaram uma abordagem humanizada para tentar convencer o homem a deixar a área de risco.