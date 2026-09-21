A Câmara de Taubaté deve votar nessa terça-feira (22) um projeto que adéqua a legislação municipal sobre os suplentes de vereadores às normas federais. O texto é o quinto item da pauta da sessão ordinária.

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Atualmente, segundo a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara, o suplente deve ser convocado caso o vereador titular fique afastado por mais de 30 dias. Já a Constituição Federal estabelece que os suplentes sejam convocados caso os deputados e senadores titulares fiquem afastados por mais de 120 dias.