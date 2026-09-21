Um homem de 43 anos morreu após sofrer um choque elétrico e cair de uma altura de aproximadamente seis metros, na tarde desta segunda-feira (21), no bairro Vista Verde, região leste de São José dos Campos.
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A vítima realizava serviços de manutenção no telhado de uma edificação, na Rua dos Lírios, quando teria recebido a descarga elétrica e caído. Ele morreu no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. Quando as equipes chegaram, encontraram o homem inconsciente sobre o telhado da construção.
Segundo as informações levantadas no local, a vítima estava trabalhando na manutenção do telhado quando sofreu o choque elétrico. Na sequência, teria perdido o equilíbrio e caído de uma altura de cerca de seis metros.
O óbito foi constatado no local pelo médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Grau.
Além dos Bombeiros, a ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, da Polícia Científica, da EDP e agentes de trânsito.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes. Até o momento, não foi informado se o homem realizava o serviço de forma autônoma ou se estava vinculado a alguma empresa.
O que diz a EDP
Em nota, a EDP informou que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros após uma ocorrência envolvendo um homem que teria tocado acidentalmente na rede elétrica durante um trabalho de manutenção em telhado.
"Equipes técnicas da concessionária estão no local, aguardando a liberação da perícia policial, para atuar no reparo da rede elétrica danificada. Por questão de segurança, os clientes no entorno ficarão com o fornecimento de energia interrompido até a finalização dos serviços", informou.
"A Distribuidora alerta que não devem ser realizadas reformas ou construções próximas da rede elétrica, sendo que é preciso, antes de iniciar o serviço, acionar a distribuidora e solicitar o afastamento dos cabos de energia. Em caso de dúvida, o consumidor pode entrar com contato com a EDP pelas suas Agências de Atendimento Presenciais ou pelo Call Center, no 0800 721 0123."