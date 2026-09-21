Um homem de 43 anos morreu após sofrer um choque elétrico e cair de uma altura de aproximadamente seis metros, na tarde desta segunda-feira (21), no bairro Vista Verde, região leste de São José dos Campos.
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A vítima realizava serviços de manutenção no telhado de uma edificação, na Rua dos Lírios, quando teria recebido a descarga elétrica e caído. Ele morreu no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. Quando as equipes chegaram, encontraram o homem inconsciente sobre o telhado da construção.
Segundo as informações levantadas no local, a vítima estava trabalhando na manutenção do telhado quando sofreu o choque elétrico. Na sequência, teria perdido o equilíbrio e caído de uma altura de cerca de seis metros.
O óbito foi constatado no local pelo médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Grau.
Além dos Bombeiros, a ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, da Polícia Científica, da EDP e agentes de trânsito.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes. Até o momento, não foi informado se o homem realizava o serviço de forma autônoma ou se estava vinculado a alguma empresa.