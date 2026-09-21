Um homem de 43 anos morreu após sofrer um choque elétrico e cair de uma altura de aproximadamente seis metros, na tarde desta segunda-feira (21), no bairro Vista Verde, região leste de São José dos Campos.

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A vítima realizava serviços de manutenção no telhado de uma edificação, na Rua dos Lírios, quando teria recebido a descarga elétrica e caído. Ele morreu no local.