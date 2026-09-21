Um carro bateu contra a mureta de uma ponte na tarde de domingo (20), na rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo (SP-132), em Pindamonhangaba. O acidente aconteceu por volta das 17h37 e mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros.

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O veículo era ocupado por quatro pessoas. Uma passageira, de 49 anos, precisou de atendimento dos bombeiros após a colisão.