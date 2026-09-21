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ACIDENTE

Carro bate em mureta de ponte e deixa mulher ferida em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um carro bateu contra a mureta de uma ponte na tarde de domingo (20), na rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo (SP-132), em Pindamonhangaba. O acidente aconteceu por volta das 17h37 e mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros.

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O veículo era ocupado por quatro pessoas. Uma passageira, de 49 anos, precisou de atendimento dos bombeiros após a colisão.

Segundo a corporação, a mulher estava consciente e orientada e não apresentava ferimentos aparentes. Ela, no entanto, reclamava de dores no braço e na perna.

Após ser avaliada e atendida no local, a vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa de Pindamonhangaba, onde passou por avaliação médica.

O acidente envolveu apenas o automóvel. Não houve registro de incêndio nem de pessoas presas nas ferragens.

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