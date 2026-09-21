Um homem morreu no início da tarde desta segunda-feira (21) na rua dos Lírios, no Jardim Vista Verde, zona leste de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem de 43 anos foi encontrado inconsciente, sobre o telhado de uma edificação.
Segundo informações colhidas no local, a vítima realizava serviços de manutenção no telhado quando teria sofrido uma descarga elétrica. O óbito foi constatado no local pelo médico da USA Grau.
Como aconteceu a morte no Vista Verde
O caso ocorreu na rua dos Lírios, via paralela à Avenida Pedro Friggi — uma das principais e mais movimentadas da zona leste de São José dos Campos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram a realizar manobras de reanimação na vítima, mas o homem não resistiu.
O que dizem as testemunhas
Pessoas que estavam no local no momento do ocorrido relataram a possibilidade de o homem ter sofrido uma descarga elétrica.
Movimento no local durante o atendimento
Pedestres e motoristas que passavam pela região pararam para acompanhar o trabalho das equipes de emergência enquanto durou o atendimento à vítima.