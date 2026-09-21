21 de setembro de 2026
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VEJA VÍDEO: Homem morre eletrocutado no Vista Verde, em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros
Ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros

Um homem morreu no início da tarde desta segunda-feira (21) na rua dos Lírios, no Jardim Vista Verde, zona leste de São José dos Campos.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem de 43 anos foi encontrado inconsciente, sobre o telhado de uma edificação.

Segundo informações colhidas no local, a vítima realizava serviços de manutenção no telhado quando teria sofrido uma descarga elétrica. O óbito foi constatado no local pelo médico da USA Grau.

Como aconteceu a morte no Vista Verde

O caso ocorreu na rua dos Lírios, via paralela à Avenida Pedro Friggi — uma das principais e mais movimentadas da zona leste de São José dos Campos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram a realizar manobras de reanimação na vítima, mas o homem não resistiu.

O que dizem as testemunhas

Pessoas que estavam no local no momento do ocorrido relataram a possibilidade de o homem ter sofrido uma descarga elétrica.

Movimento no local durante o atendimento

Pedestres e motoristas que passavam pela região pararam para acompanhar o trabalho das equipes de emergência enquanto durou o atendimento à vítima.

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