Um homem morreu no início da tarde desta segunda-feira (21) na rua dos Lírios, no Jardim Vista Verde, zona leste de São José dos Campos.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem de 43 anos foi encontrado inconsciente, sobre o telhado de uma edificação.