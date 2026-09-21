Um homem morreu no começo da tarde desta segunda-feira (21), na rua dos Lírios, no Jardim Vista Verde, região leste de São José dos Campos.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e realizaram tentativas de reanimação da vítima.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Testemunhas que estavam no local relataram a possibilidade de o homem ter sofrido uma descarga elétrica. Até o momento, porém, essa informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.
Pedestres e motoristas que passavam pela região acompanharam o trabalho das equipes de emergência durante o atendimento.
A rua dos Lírios fica paralela à Avenida Pedro Friggi, uma das principais e mais movimentadas vias da zona leste de São José dos Campos.
As circunstâncias da morte ainda deverão ser esclarecidas.