Um homem morreu no começo da tarde desta segunda-feira (21), na rua dos Lírios, no Jardim Vista Verde, região leste de São José dos Campos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e realizaram tentativas de reanimação da vítima.

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