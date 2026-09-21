21 de setembro de 2026
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MORTE

URGENTE: Homem morre em rua movimentada de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem morreu em São José dos Campos
Homem morreu em São José dos Campos

Um homem morreu no começo da tarde desta segunda-feira (21), na rua dos Lírios, no Jardim Vista Verde, região leste de São José dos Campos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e realizaram tentativas de reanimação da vítima.

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Testemunhas que estavam no local relataram a possibilidade de o homem ter sofrido uma descarga elétrica. Até o momento, porém, essa informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

Pedestres e motoristas que passavam pela região acompanharam o trabalho das equipes de emergência durante o atendimento.

A rua dos Lírios fica paralela à Avenida Pedro Friggi, uma das principais e mais movimentadas vias da zona leste de São José dos Campos.

As circunstâncias da morte ainda deverão ser esclarecidas.

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