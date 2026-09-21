21 de setembro de 2026
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MORTE

'Descanse em paz': amigos se despedem de Marcelinho em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Marcelo Vinícius Cândido de Oliveira, de 34 anos
Marcelo Vinícius Cândido de Oliveira, de 34 anos

A morte de Marcelo Vinícius Cândido de Oliveira, de 34 anos, provocou uma série de homenagens e mensagens de despedida nas redes sociais em Jacareí. Ele faleceu no sábado (19).

Amigos e pessoas próximas lamentaram a perda e destacaram a forma carinhosa como Marcelo era conhecido. Em diversas publicações, ele foi chamado de “Marcelinho” e lembrado como uma pessoa trabalhadora e querida por quem conviveu com ele.

Uma das mensagens publicadas nas redes sociais mencionou que Marcelo enfrentava uma doença. Outros relatos destacaram momentos vividos ao lado dele e prestaram solidariedade à mãe, ao irmão, demais familiares e amigos. Não foram divulgados oficialmente detalhes sobre a causa da morte.

Despedida em Jacareí

O velório foi realizado no domingo (20), no Memorial do Vale, em Jacareí.

Nas redes sociais, as manifestações de pesar se multiplicaram após a confirmação da morte.

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