A morte de Marcelo Vinícius Cândido de Oliveira, de 34 anos, provocou uma série de homenagens e mensagens de despedida nas redes sociais em Jacareí. Ele faleceu no sábado (19).

Amigos e pessoas próximas lamentaram a perda e destacaram a forma carinhosa como Marcelo era conhecido. Em diversas publicações, ele foi chamado de “Marcelinho” e lembrado como uma pessoa trabalhadora e querida por quem conviveu com ele.

Uma das mensagens publicadas nas redes sociais mencionou que Marcelo enfrentava uma doença. Outros relatos destacaram momentos vividos ao lado dele e prestaram solidariedade à mãe, ao irmão, demais familiares e amigos. Não foram divulgados oficialmente detalhes sobre a causa da morte.

Despedida em Jacareí