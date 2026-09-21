O futebol de Igaratá está de luto pela morte de Augusto Teixeira da Silva, de 25 anos, conhecido no meio esportivo como Augusto Tubarão. O jovem morreu neste domingo (20), causando grande comoção entre familiares, amigos, companheiros de equipe e integrantes do esporte amador do município.
Augusto defendia o Rosário F.C. e participava do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Após a confirmação da morte, a Secretaria Municipal de Esportes de Igaratá anunciou o cancelamento das duas partidas que estavam previstas para este domingo.
Em nota, a pasta informou que a decisão foi tomada em respeito ao momento de luto vivido pela família, amigos e jogadores do Rosário F.C., além de prestar condolências aos familiares do atleta.
Nas redes sociais, Augusto recebeu diversas homenagens. Em uma delas, amigos destacaram a dedicação do jogador dentro de campo e a relação que mantinha com companheiros e pessoas ligadas ao futebol da cidade.
“Hoje não tem placar. Não tem vitória nem derrota. Hoje o futebol de Igaratá chora”, diz um trecho da homenagem publicada em memória do atleta.
Pessoas próximas relataram nas redes sociais que Augusto teria sofrido um infarto na manhã de domingo. A informação sobre a causa da morte, no entanto, não foi apresentada em comunicado oficial divulgado até o momento.
Velório e sepultamento
O velório de Augusto acontece nesta segunda-feira (21), no Velório Municipal de Igaratá, localizado na rua Avelino Faria Neto, 270, no Centro.
A cerimônia de despedida está prevista para ocorrer das 8h às 16h. Na sequência, o sepultamento será realizado no Cemitério Municipal de Igaratá.