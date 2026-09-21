O futebol de Igaratá está de luto pela morte de Augusto Teixeira da Silva, de 25 anos, conhecido no meio esportivo como Augusto Tubarão. O jovem morreu neste domingo (20), causando grande comoção entre familiares, amigos, companheiros de equipe e integrantes do esporte amador do município.

Augusto defendia o Rosário F.C. e participava do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Após a confirmação da morte, a Secretaria Municipal de Esportes de Igaratá anunciou o cancelamento das duas partidas que estavam previstas para este domingo.

Em nota, a pasta informou que a decisão foi tomada em respeito ao momento de luto vivido pela família, amigos e jogadores do Rosário F.C., além de prestar condolências aos familiares do atleta.