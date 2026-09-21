Familiares e amigos se despedem nesta segunda-feira (21) das vítimas do acidente com um ônibus que deixou seis mortos e dezenas de feridos na Serra da Mantiqueira, em Cruzeiro. Cinco dos seis corpos foram levados para Rosário do Rio Grande, distrito de Itumirim (MG), de onde o grupo havia saído com destino a Aparecida.
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O velório começou às 8h na igreja da comunidade e reúne familiares, amigos e moradores da região. O sepultamento das cinco vítimas está previsto para as 17h desta segunda. Já o velório e o enterro de Evandro Carlos Garcia, de 46 anos, serão realizados em outra cidade mineira, ainda sem local informado.
As vítimas são Sebastião Petronilo, 74 anos; Jairo Antônio de Paula, 47; Augusto Antônio de Lima, 43; Ilza Nazaré Pereira Paulo, 64; Alice Fátima Alves da Silva, 14; e Evandro Carlos Garcia, 46.
O acidente aconteceu por volta das 5h15 de domingo (20), no km 232 da rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), na Serra da Mantiqueira. O ônibus seguia em direção ao Vale do Paraíba quando saiu da pista e caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros.
Cinco pessoas morreram no local. Uma sexta vítima morreu posteriormente, após receber atendimento médico em Cruzeiro.
Equipes dos Corpos de Bombeiros de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá participaram do resgate, com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os feridos foram encaminhados para hospitais da região.
Segundo balanço divulgado pelo Governo de São Paulo às 18h de domingo, 43 pessoas haviam sido atendidas em unidades de saúde. Desse total, 23 receberam alta, 19 permaneciam internadas e uma morreu após receber atendimento.
Motorista ganha liberdade
O motorista do ônibus, Lammounier Domingos Botelho Naves, foi preso em flagrante após o acidente, mas recebeu liberdade provisória nesta segunda-feira (21), após audiência de custódia.
Segundo o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), ele deverá manter o endereço atualizado nos autos e comparecer aos atos do inquérito e de eventual processo para os quais for intimado.
A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias do acidente. Após a queda, o motorista relatou que teve dificuldade para reduzir a velocidade do ônibus durante a descida da serra. Segundo a versão apresentada por ele, houve uma tentativa de frenagem antes de uma curva, mas o veículo perdeu o controle e saiu da pista.
O relato deverá ser confrontado com os resultados das perícias, documentos e demais elementos reunidos durante a investigação.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com aumento de pena por envolver transporte profissional de passageiros, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.
O delegado Rubens Melo informou que o cronotacógrafo do ônibus, equipamento que registra dados da viagem, estava vencido e sem selo do Inmetro. O teste do etilômetro realizado no motorista apresentou resultado negativo.
Ônibus não tinha autorização da ANTT
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus também não possuía autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para realizar transporte interestadual.
A ausência da autorização representa uma irregularidade documental, mas, isoladamente, não determina a causa do acidente. A dinâmica da queda continua sendo investigada pelas autoridades.
O grupo havia saído de Rosário do Rio Grande, distrito rural de Itumirim, em Minas Gerais, com destino a Aparecida. Inicialmente, havia sido informado que a viagem teria começado na região de Lavras, mas a apuração posterior confirmou a comunidade como ponto de partida da romaria.
A investigação deverá esclarecer as condições do ônibus, a dinâmica do acidente e as circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo durante a descida da Serra da Mantiqueira.