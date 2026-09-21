Familiares e amigos se despedem nesta segunda-feira (21) das vítimas do acidente com um ônibus que deixou seis mortos e dezenas de feridos na Serra da Mantiqueira, em Cruzeiro. Cinco dos seis corpos foram levados para Rosário do Rio Grande, distrito de Itumirim (MG), de onde o grupo havia saído com destino a Aparecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O velório começou às 8h na igreja da comunidade e reúne familiares, amigos e moradores da região. O sepultamento das cinco vítimas está previsto para as 17h desta segunda. Já o velório e o enterro de Evandro Carlos Garcia, de 46 anos, serão realizados em outra cidade mineira, ainda sem local informado.