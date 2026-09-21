Um adolescente morreu na madrugada desta segunda-feira (21) depois de ser encontrado ferido por disparo de arma de fogo dentro de uma residência em Cruzeiro. A ocorrência teve início na noite de domingo (20).
A vítima foi identificada como Pietro Roberth Ribeiro Tavares. Ele foi socorrido por familiares e encaminhado à Santa Casa de Cruzeiro, onde recebeu atendimento médico. Apesar dos esforços da equipe de saúde, o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.
Pietro estudava na Escola Educarte, que divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do aluno e prestando solidariedade à família. Na mensagem, a unidade escolar afirmou que a comunidade está de luto e pediu respeito e acolhimento aos familiares neste momento.
Velório e sepultamento
O corpo de Pietro está sendo velado no Velório Municipal de Pinheiros. A saída do cortejo está prevista para as 16h30 desta segunda-feira, com destino ao Cemitério de Lavrinhas, onde será realizado o sepultamento.
Polícia investiga o caso
A Polícia Civil de Cruzeiro abriu investigação para esclarecer as circunstâncias da ocorrência. A dinâmica do disparo e o que aconteceu dentro da residência ainda são apurados.
Até o momento, não foram divulgados detalhes conclusivos sobre como o adolescente foi baleado. O caso segue sob investigação e novas informações podem surgir conforme o avanço das diligências.