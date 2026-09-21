Um adolescente morreu na madrugada desta segunda-feira (21) depois de ser encontrado ferido por disparo de arma de fogo dentro de uma residência em Cruzeiro. A ocorrência teve início na noite de domingo (20).

A vítima foi identificada como Pietro Roberth Ribeiro Tavares. Ele foi socorrido por familiares e encaminhado à Santa Casa de Cruzeiro, onde recebeu atendimento médico. Apesar dos esforços da equipe de saúde, o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Pietro estudava na Escola Educarte, que divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do aluno e prestando solidariedade à família. Na mensagem, a unidade escolar afirmou que a comunidade está de luto e pediu respeito e acolhimento aos familiares neste momento.

Velório e sepultamento