Um homem de 24 anos foi preso em flagrante em Tremembé após admitir à Polícia Civil ter agredido o próprio filho, um bebê de cerca de 24 dias de vida.

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A criança sofreu fraturas, traumatismo craniano, hemorragia interna e outras lesões, e foi transferida ao Hospital Regional de Taubaté em estado grave. O caso, registrado na sexta-feira (19), é investigado como tortura e tentativa de homicídio, e a Polícia Civil já pediu a prisão preventiva do pai.

Como a suspeita de agressão surgiu